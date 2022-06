Musik für Frieden

Odenwald-Tauber. Die Organisatorinnen von der Ökumenischen Arbeitsgemeinschaft Frauenarbeit in der Region Odenwald-Tauber begrüßten über 80 Frauen und einige Männer in der Katholischen Kirche in Osterburken zum Kirchenkonzert mit der Sängerin und Liedermacherin Elisabeth Sandel. Regina Köhler, Referentin für Frauenpastoral, begrüßte die Anwesenden und freute sich über den guten Zuspruch. Die Themenbreite von Elisabeth Sandel ist groß. Biographisch geprägte Stücke, Frauenthemen, spirituelle Lieder und Humorvolles wechselten sich ab. „In allem, was du liebtest“ ist als Erinnerung an ihre Mutter entstanden.

„Weil´d a Mädle bisch“ erzählt in schwäbischer Mundart von den Ermutigungen, die sie in ihrer Kindheit erfahren hat. Das Lied „Hoffnungsfunke“ greift den Titel des Konzerts auf. Da heißt es: „Vielleicht lernen wir doch noch Mensch zu werden, vielleicht lernen wir einander zu verstehen, unvorstellbar neue Wege zu gehen, zusammenrücken, teilen und verzichten und nichts mehr – außer Waffen – zu vernichten“.

Elisabeth Sandel trat in der katholischen Kirche Osterburken auf. © Anja Heß

Der Eintritt zum Konzert war frei, bei dem freiwilligen Beitrag ins Spendenkörbchen waren die Frauen sehr großherzig. So können 887 Euro für die Flüchtlingsarbeit an die Diakonie des Neckar-Odenwald-Kreises weitergegeben werden. In Absprache mit der Caritas hat die Diakonie einen Schwerpunkt ihrer Arbeit. Neue Büroräume als Anlaufstelle sind notwendig geworden, ein erweitertes Team betreut direkt die Ankommenden in den Unterkünften. Die psychologische Beratungsstelle hilft bei der Begleitung und Unterstützung von Ehrenamtlichen.

Anschaulich berichtet Elisabeth Sandel von einem speziellen Projekt für schwer traumatisierte jüngere Kinder, das in Israel erprobt wurde und „Huggy-Puggy-Intervention“ heißt. Das Kind erwählt eine Tierpuppe, die wie es selbst in große Not gekommen ist. Die Tierpuppe braucht Trost und Umarmung und Fürsorge. Die Frage an das Kind lautet, ob es diesem Tier ein guter Freund sein kann und sich viel um ihn kümmern möchte. Die Erfahrung zeigt, dass sich das traumatisierte Kind im Umgang mit dem Tier selbst beruhigen lernt. Dadurch werden deutlich eigene Ängste und eigener Stress reduziert, und das Kind erlebt sich selbst als hilfreich und kompetent. Das Kind, die Mutter und eventuell eine weitere Betreuungsperson bekommen eine Anleitung für diese Aufgabe.

Elli Geiger bedankte sich bei Sandel für die Beiträge, die einen liebevollen Blick auf die Menschen und die Welt werfen und als Hoffnungstöne zum Leben ermutigen. Barbara Coors, Regionalreferentin für die evangelische Frauenarbeit in Nordbaden, lud zu den ökumenischen Frauengottesdiensten ein: 16. September in Osterburken und 7. Oktober in Tauberbischofsheim.