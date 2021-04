Müllsammelaktion diskutiert

Schlierstadt. Bei der Ortschaftsratssitzung in Schlierstadt in der Mehrzweckhalle stand erneut ein Bauantrag zur Errichtung einer Zaunanlage auf der Tagesordnung. Wegen offener Fragen, die durch die zuständige Fachbehörde beantwortet werden musste, wurde der Antrag in der letzten Sitzung nicht abschließend behandelt. Zwischenzeitlich konnten die offenen Fragen jedoch geklärt werden.

Nach einer regen Diskussion wurde die Errichtung des Zaunes aufgrund des Eingriffes in den Hochwasserschutz mehrheitlich abgelehnt. Zu zwei weiteren Bauanträgen, dem Abbruch einer Scheune nach einem Brand und der Errichtung einer Halle für eine Hackschnitzelheizung, gab es seitens des Ortschaftsrates keine Einwände.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger gab außerdem bekannt, dass die Genehmigung zur Außenstart- und Außenlandeerlaubnis auf dem Flugplatz Seligenberg verlängert wurde. Der Flugbetrieb kann vorläufig befristet bis zum 31. Dezember fortgesetzt werden. Ein weiteres Verfahren unter der Einbeziehung eines Lärmgutachtens wird im Laufe des Jahres angestrebt.

Eine weitere Information für die Ortschaftsräte bezog sich auf den Stand der Vertragsabschlüsse beim Ausbau mit Glaserfaser. Die Frist war für Nachzügler bis zum 12. April verlängert worden. Für die städtischen Gebäude im Stadtteil Schlierstadt waren Glasfaseranschlüsse beantragt worden, so Breitinger.

Bei den Anfragen und Anregungen aus den Reihen der Ortschaftsräte ging es um überhängende Äste in den Bereich der Hauptstraße, die entfernt werden sollen, sowie dem Termin, wann die Sitzbänke wieder aufgestellt werden. Eine Anregung von Tobias Münch zur Durchführung einer Müllsammelaktion in Klein- beziehungsweise Familiengruppen unter freiwilliger Mitwirkung der Bevölkerung und des katholischen Kindergartens wurde diskutiert. Bedenken eine solche Aktion in Zeiten von Corona durchzuführen, wurden geäußert. Da noch keine Rahmenbedingungen vorlagen und kein einheitliches Meinungsbild festgestellt wurde, vertagte man eine Entscheidung.

Weitere Anfragen bezogen sich auf die Instandsetzung der Straßen im Ferienhausgebiet Vogelherd und auf das Umpflügen von Feldwegbanketten, Wiesenwege und Grabenanlagen durch Landwirte. Hier war man der Meinung, dass man dies schon aufgrund der Bildung von Lebensraum für Insekten und wegen der Artenvielfalt von Blumen und Gräsern unterbinden sollte. Ortsvorsteher Breitinger teilte außerdem mit, dass noch nicht feststehe, in welchem Umfang der neue Abschnitt im Baugebiet „Weingärten-Stürzwasen“ erschlossen wird.

