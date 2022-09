Motorradfahrer zwischen Osterburken und Bofsheim tödlich verunglückt

Osterburken/Bofsheium. Auf der L 582 zwischen Bofsheim und Osterburken kam es am Sonntagvormittag, gegen 11.35 Uhr, zu einem schweren Verkehrsunfall. Zu diesem Zeitpunkt war eine Gruppe von vier Motorradfahrern in Richtung Osterburken unterwegs, so der Polizeibericht. In einer Linkskurve stürzte ein an dritter Stelle fahrender 66-jähriger Ducatilenker aus noch unbekanntem Grund. Sowohl der 66-Jährige als auch das Krad schlitterten in Richtung Leitplanken am rechten Straßenrand. Der Gestürzte erlitt bei dem Aufprall gegen eine Leitplanke so schwere Verletzungen, dass er diesen noch am Unfallort erlag. An der Ducati entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro. Ein Rettungshubschrauber landete an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.

