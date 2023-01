Bofsheim. Zur Verbesserung des Mobilfunks in Bofsheim wurde am südlichen Ortsrand ein 36,8 Meter hoher Funkmasten durch die Deutsche Funkturm GmbH erstellt. Wie Ortsvorsteher Werner Geiger in einer Sitzung des Ortschaftsrats bekanntgab, wurde dieser neue Mobilfunkstandort kurz vor Jahresende durch die Deutsche Telekom in Betrieb genommen.

