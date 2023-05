Mit dem Fest trotz Problemen zufrieden

Osterburken. Der KK-Schützenverein Osterburken resümierte im Schützenhaus das vergangene Jahr. Oberschützenmeistermeister Thomas Hefner berichtete über einen zunächst pandemiebedingt schleppenden Start in das Jahr 2022 und die Durchführung des 40. Internationalen Vorderladerschießen und Schützenfest im Juni 2022. Das Fest war geprägt von personellen Schwierigkeiten durch kurzfristige, coronabedingte Krankheitsausfälle, was zu einer enormen Mehrbelastung einiger Mitglieder führte. Dennoch sei man mit dem Ergebnis unter dem Strich zufrieden gewesen.

Helfer wichtig

Auch das gleichzeitig im Rahmen des Festes durchgeführte Bogenturnier vom Kellerlädle habe sich wieder sehr vieler begeisterter Teilnehmer erfreut. Hefner mahnte allerdings, dass die Zukunft der für den Verein sehr wichtigen Veranstaltung im wesentlichen von der Arbeitsbereitschaft der Mitglieder und den vielen freiwilligen Helfern außerhalb des Vereines abhängig ist.

Die Endabrechnung von den Umbaumaßnahmen der Geschossfanganlagen habe nach dem Rechnungsabschluss Mehrkosten in Höhe von circa 10 000 Euro ergeben, was jedoch ausschließlich auf die zwischenzeitlich stark angestiegenen Stahlpreise zurückzuführen war.

Nach Eingang von Beschwerden über Lärmbelästigung durch Schießbetrieb, mussten sich sowohl der Schützenverein als auch die Kreisjägervereinigung bereits mehrfach beim Landratsamt NOK rechtfertigen. Zur Mitgliederbewegung gab der OSM bekannt, dass zum 31. Dezember 2022 der Verein 240 Mitglieder zählte und sich an der schlechten Altersstruktur keine Veränderungen gegenüber den Vorjahren ergeben habe.

Zu 2023 erging der Hinweis auf das bevorstehende 41. Internationale Vorderladerschießen und Schützenfest, welches vom 23. bis 26. Juni stattfindet, auf das Kreisschützenfest in Adelsheim am 1. Juli sowie die Teilnahme am Kilianimarkt und weiteren ausstehenden Terminen.

Starke Platzierungen

Der Sportleiter Philipp Englert berichtete im Anschluss über die Wettkampfrunde in den Luftdruckdisziplinen. Die Mannschaften hatten durchweg in ihren Klassen jeweils starke Platzierungen erreicht. Bei den Kreismeisterschaften errangen Schützen des KKS insgesamt 15 Kreismeistertitel sowie sechs zweite Plätze.

Jugendleiter Pascal Kniel teilte mit, dass im Verein derzeit 24 Jugendliche gemeldet sind von denen sich rund zehn regelmäßig am Trainingsbetrieb beteiligen. Bei den drei Luftgewehrmannschaften in den Kreisrunden waren überwiegend Schützen unter 21 Jahren mit zum Teil hervorragenden Ergebnissen am Start. Auch bei den Kreismeisterschaften schloss die Jugend des KK Schützenverein mehr als zufriedenstellend ab.

Schatzmeisterin Tamara Werle legte die Einnahmen und Ausgaben dar sowie die gute finanzielle Entwicklung. Eine einwandfreie Kassenführung wurde durch Stefanie Köpfle bescheinigt, die zusammen mit Jochen Hutter das vergangene Jahr geprüft hatte.

Die Entlastung des Vorstands wurde durch den stellvertretenden Bürgermeister Zemmel vorgenommen.

Bei der anschließenden Vorstellung des Haushaltsplanes für das kommende Jahr durch die Schatzmeisterin, kam es zu Unstimmigkeiten mit einem Mitglied, welches den Aufwand des Schützenfestes zum erwarteten Gewinn in Frage stellte. Der Haushaltsplan wurde nach kurzer Diskussion in der folgenden Abstimmung mit einer Gegenstimme genehmigt.

Mitglieder geehrt

Ehrungen für langjährige Mitgliedstreue durch den Badischen Sportschützenverband und den KKS Osterburken folgten.

Für 15 Jahre: Lukas Deimel und Lukas Zimmermann; 25 Jahre Matthias Bölz, Andreas Dörr, Alexander Englert, Hans-Christian Fath, Robert Klotz, Heinz Paul, Klaus Polte und Sebastian Werle; für 35 Jahre Jochen Hutter, Winfried Kuhn, Jeanette Vomhoff-Heck; für 40 Jahre: Reiner Erhart, Michael Eicher, Christian Gramlich, Thomas Heilmann, Joachim Neumeier; Klaus Schindler, Jörg Schwab, Silke Tungl-Jaufmann, Rainer Walz; für 50 Jahre: Willi Kniel, Herbert Pötzsch, Gunter Schiff, Helmut Wallwitz; für 60 Jahre: Ferdinand Kahlich und Hans Schmid.

Wert der Vereine betont

Bürgermeisterstellvertreter Zemmel hob den gesellschaftlichen Wert der Vereine sowie den damit verbundenen zum Teil immensen ehrenamtlichen Arbeitsaufwand hervor.

Abschließend dankte er für die immer wiederkehrende Teilnahme an Veranstaltungen durch Vereinsmitglieder.