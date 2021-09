Mit Baseballschläger randaliert

Osterburken. In der Nacht auf Samstag wurde der Polizei ein Mann mit einem Baseballschläger in Osterburken gemeldet, der nun gesucht wird. Der Unbekannte hat gegen 1 Uhr morgens in der Mühlenstraße ein Glas auf einen telefonierenden 17-Jährigen geworfen, der durch die Splitter verletzt wurde. Später bedrohte der Gesuchte nach Angaben der Polizei den jungen Mann und dessen Lebensgefährtin mit einem Baseballschläger und beleidigte die beiden. Der Täter wird wie folgt beschrieben: 1,85 Meter groß, 40 bis 45 Jahre alt, kurze graue Haare, Brille, trug eine schwarze Jeans und eine schwarze Jacke, auf dem Baseballschläger waren der Name einer Outdoor-Marke und ein Wolfskopf aufgedruckt. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder dem Gesuchten geben können, sollen sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 06291/648770 melden.

