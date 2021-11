„Meister Beuchert passt in Osterburken perfekt ins Konzept“

Mit einem „Borke Ahoi“ begrüßte Andreas Beuchert am Donnerstagvormittag die Gäste zu einem Rundgang in der entstehenden Hörsysteme-Praxis im Gesundheitszentrum im Osterburkener Fachmarktzentrum am Bahnhof. Noch sind die insgesamt rund 190 Quadratmeter großen Räume leer und fast schneeweiß, aber bald sollen sie in warmen Orange- und Anthrazit-Tönen leuchten, erfuhren die Teilnehmer von

