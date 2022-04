Mehrgenerationenspielplatz wird gefördert

Schlierstadt. Bei der jüngsten Sitzung des Schlierstadter Ortschaftsrats nahmen Ortsvorsteher Jürgen Breitinger und Günter Albrecht vom DRK Osterburken gemeinsam die Ehrung von Blutspendern vor. Für 125-maliges Blutspenden wurde Ingrid Heffner ausgezeichnet, für 25-maliges Spenden Bernhard Pfaff, für zehnmaliges Florian Heid.

Anschließend teilte Ortsvorsteher Breitinger mit, dass der Antrag auf Förderung aus dem Leader-Regionalbudget zur Erweiterung des Mehrgenerationenspielplatzes vom Auswahlausschuss der Leader-Region Badisch-Franken befürwortet wurde. So werden Zuschussmittel für die Umsetzung der Maßnahme in Höhe von 12 000 Euro bereitgestellt, was 80 Prozent der Nettokosten entspricht.

Der stellvertretende Ortsvorsteher Tobias Münch stellte das weitere Vorgehen dar. Das Projekt müsse formal bis zum 30. September abgeschlossen sein. Sein angestrebtes Ziel für die Fertigstellung sei jedoch bereits der Frühsommer. Die Bestellung der Spielgeräte sei gleich nach der Unterzeichnung des öffentlich-rechtlichen Vertrages erfolgt. Bisher liege man voll im Kosten- und Zeitplan. In den nächsten Wochen sollen die Spiel- und Sportgeräte in ehrenamtlicher Arbeit durch Ortschaftsräte und Bürger aufgestellt werden. Die Aussaat der Blühwiese soll unter Mitwirkung vom Kindergarten erfolgen. Ein erforderlicher Zeitplan wurde festgelegt.

Nachdem der Haushaltsplan vom Gemeinderat verabschiedet wurde, stellte Breitinger die wesentlichen Maßnahmen und Eckpunkte des Zahlenwerkes vor. Wie bei den Beratungen für den neuen Haushaltsplan im Ortschaftsrat bereits beschlossen, will man im Haushaltjahr 2022 möglichste viele offenen Maßnahmen abarbeiten. Deshalb wurden wichtige Maßnahmen aus Vorjahren erneut in den Plan aufgenommen. Lediglich für die Umsetzung des Mehrgenerationenspielplatzes mussten neue Mittel aufgenommen werden. Schwerpunkte in diesem Jahr sind neben einiger kleinerer Investitionen nach wie vor der Ausbau der Ortsdurchfahrt sowie die weitere Teilerschließung des Baugebietes „Weingärten-Stürzwasen“.

Dem Bericht zum Haushalt schloss sich der „Jahresbericht der Feuerwehr-Abteilung Schlierstadt an. Abteilungskommandant Jens Schmidt ergänzte diesen mit Details und Anmerkungen. Abschließend würdigte der Ortsvorsteher den vorbildlichen Einsatz der Wehr und bedankte sich für ihre geleistete Arbeit.

Unter dem Punkt „Verschiedenes“ teilte Breitinger mit, dass man für die Sanierung von Feldwegen aus dem Förderprogramm zur nachhaltigen Modernisierung von ländlichen Wegen einen Förderbescheid von 51 630 Euro erhalten habe.

Flugpause zur Mittagszeit

Des Weiteren teilte er mit, dass die Erlaubnis für die zusätzlichen Maschinentypen auf dem Flugplatz erteilt wurde. Dem Wunsch des Ortschaftsrates auf eine zeitmäßig festgelegt Mittagspause wurde nicht entsprochen. So bleibt es bei der bisherigen Regelung einer einstündigen Flugpause zur Mittagszeit an Sonn- und Feiertagen.

In einer weiteren Bekanntmachung informierte er den Ortschaftsrat über die Sanierungen im Oberflächenbereich der ehemaligen Kreismülldeponie. Mit der Aufbringung von Erdaushub soll das Gelände aufgestockt werden, um eine neue Wasserführung zu erreichen.

Eine Anfrage von Ortschaftsrat Tobias Münch bezog sich auf ein vermülltes Grundstück im Ortsbereich sowie durch im Straßenbereich abgestellte Fahrzeuge, welche eine Verkehrsbehinderung darstellen. Hierzu teilte der Ortsvorsteher mit, dass der Eigentümer mehrmals aufgefordert war, die Missstände zu beseitigen. Dieser Aufforderung ist der Verursacher bisher aber nicht nachgekommen, weshalb das Landratsamt mit der Angelegenheit betraut wurde. Auch der Aufforderung des Amtes sei er noch nicht nachgekommen.

Weiter sprach Münch das Thema der Installation von Photovoltaikanlagen auf städtischen Gebäuden an. Breitinger teilte hierzu mit, dass es keine Aufzeichnungen über die Eignung einzelner Dächer hierfür gebe. Das Dach der MZH war schon einmal Gegenstand von Beratungen für eine Photovoltaikanlage. Welche Gründe damals für eine Ablehnung entscheidend waren, muss nochmals geprüft werden.

Nach Beantwortung einiger Fragen zum Stand bei den Planungen der Ortsdurchfahrt, zu Sanierungsmöglichkeit eines Feldweges und zum Thema Straßenbeleuchtung schloss der Ortsvorsteher die Sitzung.