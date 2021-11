Fränkische Nachrichten Plus-Artikel Bürgermeisterwahl in Osterburken - Amtsinhaber Jürgen Galm und Herausforderer Benjamin Henn warben bei der offiziellen Kandidatenvorstellung um die Gunst der Wähler Manche Ziele sind gleich, andere nicht

Mit der gestrigen Vorstellung der beiden Kandidaten für das Bürgermeisteramt in der Osterburkener Baulandhalle ist „der Wahlkampf“ in die heiße Phase eingetreten. Die Bevölkerung ist am 5. Dezember zum Urnengang aufgerufen.