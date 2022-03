Lkw startet am Samstag

Osterburken. Seit vergangener Woche sammelt die Bäckerei Trabold aus Osterburken Spenden für die Betroffenen des Ukrainekriegs. „Wir haben bis jetzt schon rund 5300 Euro erhalten“, sagt Bäcker Rolf Trabold erfreut.

Das Geld soll Kindern zugutekommen, die vom Krieg betroffen sind und an eine Einrichtung direkt vor Ort gespendet werden.

Außerdem organisiert die Bäckerei gemeinsam mit der Rüdinger Spedition eine Fahrt, der Sachspenden an die ukrainische Grenze bringt. „Es ist noch etwas Platz im Lkw“, sagt Trabold und ergänzt, dass die Hilfsgüter am kommenden Samstag in Krisengebiet gebracht werden sollen. „Wir benötigen vor allem noch Hygieneartikel wie Duschgel, Zahnbürsten, Zahnpasta und Desinfektionsmittel“, fasst Trabold die Dinge zusammen, die am dringendsten benötigt werden. Die Spenden können auch weiterhin in der Filiale am Marktplatz in Osterburken abgegeben werden. nb

