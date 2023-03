Liederabend mit Claire Winkelhöfer

Osterburken. Der Förderverein der Musikschule Bauland veranstaltet am Sonntag, 2. April, um 17 Uhr einen Liederabend mit der Sopranistin Claire Winkelhöfer im großen Saal der Alten Schule in Osterburken. Auf dem Programm stehen romantische Lieder von Franz Schubert, Hugo Wolf, Franz Liszt, Fanny Hensel und Robert Schumann. Die Begleitung am Flügel übernimmt István Koppányi.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Claire Winkelhöfer wuchs in Osterburken auf und erhielt Unterricht in den Fächern Gesang, Violine und Klavier an der Musikschule Bauland. Sie ist mehrfache Preisträgerin des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ auf Regional-, Landes- und Bundesebene. Ihr Abitur absolvierte sie am Landesgymnasium für Musik Wernigerode, wo sie zunächst Mitglied im Mädchenchor, später im Rundfunk- Jugendchor war. Sie nimmt jährlich an der Lotte-Lehmann-Woche in Perleberg teil und wurde dort mit Förderpreisen für ihre gesanglichen und darstellerischen Leistungen ausgezeichnet. Seit Herbst 2021 studiert sie am Mozarteum in Salzburg. Bild: Musikschule