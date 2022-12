Leuchtende Kinderaugen als Dank

Schlierstadt. Leuchtende Kinderaugen und ein Christbaum aus heimischem Anbaugebiet. Irgendwie gehört doch beides zur Weihnachtszeit.

Mittlerweile schon Tradition hat der Christbaumverkauf in Schlierstadt, welcher seit mehr als zwanzig Jahren regelmäßig, meist am dritten Adventswochenende, vom Heimatverein Schlierstadt am Dorfhäusle veranstaltet wird. Mit dem Verkauf der Bäume wird nicht nur manches Wohnzimmer geschmückt, sondern nebenbei auch Vereinsarbeit und Jugendförderung unterstützt.

Seit ein paar Jahren spendet der Heimatverein pro verkauftem Weihnachtsbaum einen Euro an den Kindergarten in Schlierstadt. Mit dem Geld werden dann Kleinspielzeuge zur Freude der Kinder im Kindergarten beschafft. Zusätzlich gibt es vom Heimatverein auch eine süße Überraschung für die Kinder. „Wir freuen uns, so kurz vor Weihnachten den Kindern eine Freude machen zu können“, so Vorstand Albin Jelinek und Kassier Reiner Münch bei der Übergabe der Spende an Kindergartenleiterin Tanja Roos.

Insgesamt waren beim Christbaumverkauf im Jahr 112 Weihnachtsbäume verkauft worden. Folglich gab es nun die Spende in Höhe von 112 Euro an den Kindergarten, wofür sich Tanja Roos dann stellvertretend für die Kinder bedankte.

Am 10. Dezember heißt es dann erneut: Christbäume kaufen für den Zweck. „Wir halten an unserem Versprechen fest. Pro verkauftem Baum soll auch nach dem diesjährigen Christbaumverkauf im nächsten Jahr eine Spende von einem Euro pro verkauftem Baum an den Kindergarten gespendet werden“, gaben die Verantwortlichen des Heimatvereins freudig bekannt.