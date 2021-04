Mit Lang-Lkw will die Firma Rüdinger in Zukunft auch ihre Niederlassung im Regionalen Industriepark Osterburken (RIO) ansteuern. Die Aufnahme der Zubringerstraße von der A 81 in das Positivnetz, wie die zugelassenen Straßen für Lang-Lkw genannt werden, hat Roland Rüdinger bereits beantragt.

© Spedition Rüdinger