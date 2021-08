Landeplatzsuche geht weiter

Osterburken. Im Raum Osterburken soll ein Landeplatz für Rettungshubschrauber entstehen, damit flächendeckend eine gute rettungsdienstliche Versorgung sichergestellt werden kann. Dazu waren Mitarbeiter des Regierungspräsidiums in Osterburken vor Ort und haben sich mit Bürgermeister Jürgen Galm „ein paar Standorte angesehen“, wie das Stadtoberhaupt sagt: „Wir sind auf der Suche, aber so einfach ist das nicht.“ Der Standort dürfe nicht an ein Wohngebiet angrenzen und auch die Nähe zu einem Gewerbegebiet oder Wäldern müsse berücksichtigt werden. Der Anschluss an die nötige Infrastruktur sollte ebenfalls gewährleistet sein.

Nachdem das Gutachten zu den Luftrettungsstandorten veröffentlicht wurde, begann „ein regelrechtes Werben um den Standort“, erinnert sich Bürgermeister Galm. Auch die Städte Mosbach und Walldürn bekundeten ihr Interesse. „Wenn ein Landeplatz gewisse Einrichtungen bereits vorweisen kann, mag das sicher Synergien haben. Letztlich gehe ich aber davon aus, dass man unbedingt die Hilfsfristen einhalten will. Dafür gibt es ein Gutachten, das deutlich den Raum Osterburken vorsieht.“ Galm spricht dabei von dem einzuhaltenden 20-Minuten-Flugradius des Hubschraubers.

„Raum Osterburken“ bedeute jedoch nicht, dass der Landeplatz auf der Gemarkung Osterburken liegen muss, sondern nur in der Nähe. Galm mahnt an: „Der Platz kann durchaus auch eine Beeinträchtigung für Anwohner sein. Wenn dieser dann etwa 500 Meter von der Gemarkungsgrenze auf dem Gebiet einer anderen Kommune liegt, die Hilfsfristen aber dennoch eingehalten werden, ist das Ziel trotzdem erreicht. Man benötigt einen möglichst idealen Platz.“

Laut Galm gehe man von rund 1000 Starts und Landungen pro Jahr aus, also etwa drei am Tag.

Der Suche nach einem Standort ging das Gutachten zur Struktur- und Bedarfsanalyse der Luftrettung Baden-Württemberg des Instituts für Notfallmedizin und Medizinmanagement voraus. Demnach werden zusätzliche Hubschrauber und die Verlegung von Standorten empfohlen (die FN berichteten). Statt der bislang acht Hubschrauber sollen nun tagsüber zehn eingesetzt werden. Um Versorgungslücken zu schließen, ist auch die Stationierung eines Hubschraubers in Osterburken geplant.