In knapp einer Woche ist es soweit: Der Stadtlauf Osterburken geht am 22. Mai in die zwölfte Runde – nach zweijähriger, Corona-bedingter Zwangspause. Doch als wäre das nicht schon speziell genug, steht der Lauf in diesem Jahr auch unter dem besonderen Motto: „Run for Peace. Run for Ukraine“.

Spendenlauf für die Ukraine

Aus dem normalen Stadtlauf wird also ein Spendenlaufen,

...