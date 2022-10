Krisen sorgen für schlechteres Ergebnis

Osterburken. Stadtkämmerer Horst Mechler stellte in der Sitzung des Gemeinderates am Dienstagabend den Haushaltszwischenbericht für die Stadt Osterburken vor. „2022 ließ auf eine Erholung der pandemiebedingten Tristesse hoffen. Jedoch wurde dies durch den Kriegsausbruch in der Ukraine [...] jäh ausgebremst“, leitete er die Präsentation zum umfangreichen Zahlenwerk ein. Die durch den russischen Angriffskrieg angefachte Steigerung der Inflationsrate werde den diesjährigen Haushalt sowie die kommenden Haushalte, „deutlich belasten“, erklärte Mechler weiter.

Der Kämmerer rechne damit, dass die Gesamtgewerbesteuereinnahmen rund 500 000 Euro unter dem Haushaltsansatz liegen werden. Hinzu kommen unter anderem gestiegene Heizkosten (plus 91 300 Euro), die Niederschlagung von uneinbringlichen Forderungen durch den Gemeinderat (plus 77 000 Euro) oder Mehraufwendungen für Feuerwehr- und Bauhoffahrzeuge (plus 16 000 Euro).

Geringere Aufwendungen

Allerdings muss die Stadt in einigen Bereichen auch weniger Geld aufwenden, als noch zu Beginn des Jahres erwartet. Weil die Gewerbesteuereinnahmen sinken, wird auch die Gewerbesteuerumlage um 43 000 Euro sinken. Aufgrund der Senkung des Kreisumlagesatzes werde die Stadt rund 68 000 Euro weniger aufwenden müssen, so Mechler. Außerdem rechnet er mit Zuweisungen des Landes für die Kindergartenbetreuung in Höhe von etwa 100 000 Euro.

„In der Gesamtbetrachtung ergibt sich somit eine Verschlechterung des Ergebnisses gegenüber der Haushaltsplanung von 257 900 Euro“, sagte Mechler. Da das ordentliche Ergebnis des geplanten Haushaltes jedoch deutlich über diesem Betrag lag, falle es weiterhin positiv aus.

In viele größere und kleinere Projekte hat die Stadt auch 2022 investiert. Dazu zählen unter anderem der Neubau des Feuerwehrgerätehauses, Sanierungsmaßnahmen in Kindergärten in Osterburken, Hemsbach, Schlierstadt und Bofsheim oder auch die Erschließung des innerörtlichen Baugebietes in Bofsheim.