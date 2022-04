Kreuzarbeiten im Römermuseum Osterburken zu sehen

Osterburken. Im Rahmen einer Sonderausstellung sind bis 20. April „Kreuzarbeiten“ von Helmut Göbel im Römermuseum Osterburken zu sehen. Seit 40 Jahren widmet er sich in seiner künstlerischen Tätigkeit dem Thema „Freilegung – Imaginäre Archäologie“. Auch in diesen Arbeiten findet man das Kreuz, und zwar nicht als christliches Symbol, sondern als Markierung des Fundplatzes beziehungsweise der Fundstelle. Nach einem kurzen Umdenkprozess entstand das Symbol in größerer Ausführung als Schmerzenskreuz, aber auch als Hoffnungssymbol wie Auferstehung. In der Anfangszeit sind etwa 50 Arbeiten entstanden; auch Themen wie Kreuzberg, Kreuzweg oder Kreuzstationen. Seit 1989 werden die Arbeiten in Kirchen sowie christlichen Einrichtungen gezeigt. Bild: Römermuseum

