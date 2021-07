„Himmlisch – ein Konzert in ’echt’“, freuten sich 120 Frauen und ein Mann in der St. Kilianskirche in Osterburken. Sie kamen, um die christliche Liedermacherin Stefanie Schwab aus Franken mit ihrem neuen Programm „Wo ist der Himmel“ zu hören.

Eingeladen hatte die Ökumenische AG Frauenarbeit Odenwald-Tauber. „Der Himmel ist mitten unter uns“, so die Überzeugung der Sängerin, die Text und

...