Klimawandel großes Thema

Osterburken. Der Klimawandel betrifft auch das Bauland, so dass sich der Osterburkener Gemeinderat am Montag bei seiner Sitzung in der Baulandhalle mit der Einführung des kommunalen Energiemanagements befasste. Es gilt als erster Schritt zur klimaneutralen Kommunalverwaltung, zu der sich viele Kommunen im Land bis 2040 verpflichtet haben.

„Energiemanagement“ fungiert als Sammelbegriff für die kontinuierliche Begehung und Betreuung von Gebäuden und deren Nutzer mit dem Ziele, eine Minimierung des Energieverbrauchs und damit der Energiebezugskosten zu erreichen.

Das bedingt die Koordination und Zusammenführung einer Vielzahl von Aufgaben, zu denen die systematische Energieverbrauchserfassung und Kontrolle, die Analyse und Optimierung der Gebäudetechnik nebst der dort installierten technischen Einrichtungen und deren Nutzung, die Überprüfung und Optimierung der Regelungseinrichtungen, die Überprüfung und gegebenenfalls Anpassung der Energiebezugsverträge, die Lenkung von Wartungs- und Instandhaltungsbemühungen, die Schulung der Gebäudeverantwortlichen und schließlich auch die Motivierung der Nutzer zu energiesparendem Verhalten zählen.

Das Kosten-Nutzen-Verhältnis beim kommunalen Energiemanagement beträgt 1:3; erzielbare Kosteneinsparungen liegen bei 20 bis 30 Prozent. Über die Kommunalrichtlinie fördert der Bund die Schaffung einer „Personalstelle Energiemanagement“ mit 70 Prozent für 36 Monate.

In Osterburken wird die Stelle ab 1. April von Erik Pfeiffer ausgefüllt, der im städtischen Bauamt als Elektriker und Mitarbeiter für die städtischen Liegenschaften eingesetzt wird. Gleichsam wird ihm das kommunale Energiemanagement übertragen.

In diesem Sinne beschloss der Gemeinderat einstimmig den Aufbau und den beabsichtigten kontinuierlichen Betrieb eines Energiemanagements. Damit einher ging der Aufruf an die Verwaltung zum Stellen eines Förderantrags, der den Aufbau des Energiemanagements organisiert und den kontinuierlichen Betrieb sicherstellt.

Ein weiteres Thema hinsichtlich des Klimawandels war der in der Januarsitzung von der CDU-Fraktion gestellte Antrag, den Klimawandel als solchen auf die Tagesordnung zu setzen.

Hier wurde über Osterburken betreffende Klimaschutz-, Hochwasserschutz-, Starkregen- und Notfallplanungen gesprochen. Ein Hintergrund war die Sicherstellung der Trinkwasserversorgung über die Talquelle, die Osterburken und Hemsbach mit Wasser versorgt. Ein Beschluss wurde nicht gefasst; die Besprechung hatte rein informativen Charakter. ad