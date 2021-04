Kleingruppe bleibt auf Dauer

Osterburken. Im Gemeinderat Osterburken entschied sich das Gremium einstimmig dafür, die Kleingruppe des Kindergartens „St. Josef“ in Schlierstadt nun dauerhaft beizubehalten. Vorher war die Gruppe immer befristet verlängert worden.

Außerdem stimmte man dafür, die Kindergartenbeiträge aller Kindergärten der Stadt (insgesamt rund 55 500 Euro) sowie die Kosten für die Verlässliche Grundschule (rund 2600 Euro) in den Monaten Januar und Februar nicht zu erheben, da die Betreuung der Kinder in dieser Zeit durch den Lockdown nicht möglich war. Die Beiträge für die Kinder in der Notbetreuung werden jedoch fällig.

Die Kommunen des Kreises wollen einen „Gemeinsamen Gutachterausschusses Neckar-Odenwald-Kreis“ bilden, welcher für die Ermittlung von Grundstückswerten und sonstigen Wertermittlungen zuständig ist.

Dafür muss Osterburken zunächst die Satzung zur Aufhebung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Erstattung von gutachten durch den Gutachterausschuss der Stadt beschließen. Die Amtszeit der Mitglieder des Gutachterausschusses endet mit der Bildung des neuen Gremiums vom 26. Februar.

Der Gemeinderat nimmt außerdem die Erstreckungssatzung, die die Stadt Mosbach der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zur Erhebung von Gebühren durch den „Gemeinsamen Gutachterausschuss Neckar-Odenwald-Kreis“ auf dem Gebiet der Stadt Osterburken beschließen wird, zur Kenntnis. Die Gremiumsmitglieder sprachen sich einstimmig dafür aus.

Vergaben beschlossen

Zwei Vergaben standen auch auf der Tagesordnung des Gemeinderats. Zum einen ging es um die Beschaffung einer Mähraupe für den Bauhof zum Preis von 21 000 Euro zu. Zum anderen soll für den Mediennutzungsplan der Schule am Limes ein Fachplanungsbüro beauftragt werden, welches die Infrastruktur im Gebäude prüft und auf den Entwicklungsplan abstimmt. Das Angebot von „Raab IT“ aus Gerstetten beläuft sich auf rund 16 700 Euro. Beide Vergaben wurden einstimmig genehmigt. nb

