Kinder sind auf „Kläpper-Tour“

Osterburken. Die KjG Osterburken hat in der Fastenzeit und den Kartagen wieder ein Programm zusammengestellt, zu dem Interessenten willkommen sind.

Am Donnerstag, 30. März, findet die erste Spätschicht um 20 Uhr auf der Empore der Kirche statt – im Anschluss gibt es anstelle eines Frühstücks ein kleines Vesper.

Am Gründonnerstag, 6. April, ist um 6 Uhr morgens Frühschicht auf der Empore der Kirche, anschließend gemeinsames Frühstück.

Spenden werden gesammelt

Über die Kartage wird traditionellerweise wieder in den Straßen von Osterburken gekläppert, um die Kirchenglocken zu ersetzten. Hierfür ziehen die Kinder und Jugendlichen am Karfreitag um 10 Uhr und am Karsamstag um 6 Uhr durch die Wohngebiete von Osterburken. Im Anschluss der Kläpper-Tour am Karsamstag werden die Kinder und Jugendlichen losziehen, um mit schön dekorierten Dosen, Spenden für die Aktionen und Materialien der Gruppenstunde, die jeden Mittwoch von 16 bis 17.30 Uhr stattfindet, zu sammeln.

Am Karfreitag, 7. April, sind Interessenten willkommen, den Jugendkreuzweg mit Mitgliedern der KjG gemeinsam zu gehen. Dazu trifft man sich um 20 Uhr in der Kirche St. Kilian. Nach der Osternacht ist noch ein gemütliches Beisammensein am Osterfeuer.