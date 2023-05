Kind bei Unfall in Osterburken verletzt

Osterburken. Bei einem Unfall in Osterburken wurde am Dienstagnachmittag ein dreijähriger Junge leicht verletzt. Die 29-jährige Mutter des Jungen war gegen 16.30 Uhr mit ihrem VW Polo auf der Merchinger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs, als ein 31-Jähriger mit seinem Renault aus einer Tankstellenausfahrt in die Merchinger Straße einfuhr und vermutlich den Polo der Frau übersah. Bei dem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurde das Kind leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden. An beiden involvierten Autos entstand ein Totalschaden in Höhe von circa 18 000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

