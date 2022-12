Keinen Vorstand gefunden

Osterburken. Mit über 950 Mitgliedern ist der SV Osterburken nach wie vor der mitgliederstärkste Verein in der Römerstadt und bietet ein vielseitiges Sportprogramm im Kinder- Jugend- und Erwachsenen-Bereich im Fußball- und Breitensport an. Über 70 Vereinsmitglieder nahmen an der Mitgliederversammlung teil, um sich über die derzeitige Situation des Vereins zu informieren.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Im Vorfeld fanden die erforderlichen Abteilungsversammlungen statt. Hierbei wurde bis jetzt noch kein Abteilungsleiter Fußball gefunden. Als Jugendabteilungsleiter wurde Bertram Kubach gewählt. In der Turnabteilung übernahm Thomas Ernst das Amt des Abteilungsleiters und Conny Ernst wieder das Amt der Jugendleiterin.

Aus allen Berichten der einzelnen Abteilungen konnte man entnehmen, dass die Angebote vielfältig und das Interesse groß ist. Trotz Pandemie wurde versucht, unter Beachtung der gültigen Hygienevorgaben, das Training und die Übungstätigkeiten, soweit wie möglich, aufrecht zu erhalten. Besonders groß ist derzeit die Nachfrage im Bereich Eltern-Kind-Turnen und obwohl eine zweite Gruppe angeboten wurde, besteht immer noch eine lange Warteliste. Seitens der Turnabteilung wird verstärkt nach Übungsleiter für alle Altersgruppen gesucht, um weitere Übungsstunden im Kleinkind- und Kinderbereich anbieten zu können.

Mehr zum Thema Burgberg-Tauber-Gau Verdiente Mitglieder verabschiedet Mehr erfahren

Der SVO-Vorstand nutzte den Rahmen der Versammlung, um drei wohlverdiente Mitglieder zu Ehrenmitgliedern zu ernennen. Marianne Jansky trat 1962 in den SVO ein und war fast 20 Jahre stellvertretende Übungsleiterin und seit 2009 bis zur Auflösung der Gruppe Anfang 2022 Leiterin der Mittwochsturnerinnen, die sie mit großem Engagement führte. Hans Petschenka ist schon seit frühester Jugend Mitglied im SVO. Er war stets am Wohl des Vereins interessiert und über 15 Jahre lang Platzwart des Vereins. Er pflegte den Rasen, wartete die Beregnungsanlage und hielt das Sportgelände sauber. Durch seinen jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz hat er dem Verein viele tausend Euro für die Sportplatzpflege eingespart.

Edgar Wagner trat 1993 in den SVO ein. Er war über sechs Jahre lang im Amt des Jugendfußball-Abteilungsleiters tätig. Über fünf Jahre brachte er, als alleiniger Verantwortlicher, die SVO-Stadionzeitung heraus. Acht Jahre übernahm er das Amt des Fußball-Abteilungsleiters und im März 2016 bis heute ist er Pressereferent des SVO. Hans Meinhardt überreichte ihnen die Urkunden und die Ehrennadeln zur Ernennung zum Ehrenmitglied.

Finanzielle Lage: solide

Dem Finanzbericht des Schatzmeisters Robert Herbinger-Moser entnahm man, dass der Verein dem Grunde nach solide aufgestellt ist. Durch die Erhöhung der Energiepreise und den allgemein gestiegenen Kosten werden jedoch auch auf den Verein weitere Belastungen zukommen und die Zukunft wird sicherlich nicht einfach werden.

Bürgermeister Jürgen Galm nahm die Entlastung des Kassenführers und des Gesamtvorstands vor. Der Kassenführer wurde mit einer Enthaltung und die Gesamtvorstandschaft einstimmig entlastet.

Wie angekündigt, standen Neuwahlen an. Da vier Posten, Vorsitzender, dessen Stellvertreter, Schatzmeister und Schrift- und Karteiführerin, neu zu besetzten sind und man im Vorfeld keine Nachfolger fand, war man sich klar, dass dies nicht einfach werden würde. Auf Fragen an die Vereinsmitglieder, ob sich aus diesen Reihen jemand findet, der ein Amt übernehmen würde, gingen keine Vorschläge ein.

Amtierender Vorsitzender Hans Meinhardt erteilte dem Ehrenvorsitzender Wilfried Sans das Wort. Dieser machte klar, dass nur noch die Auflösung des Vereins übrig bleiben würde, wenn man keinen neuen Vorstand finden würde. Um dies abzuwenden, erklärte sich Sans bereit eine Findungskommission zu gründen um Personen für die zu besetzenden Ämter zu suchen. Die Findungskommission setzt sich aus Wilfried Sans, Florian Baumgart, Nils Baumann, Thomas Ernst, Tabitha Heinemann und Natalia Trommenschleger zusammen. Im März 2023 findet eine außerordentliche Mitgliederversammlung statt in der sich die Zukunft des Vereins entscheiden wird.