Keine zusätzlichen Flächen für Wohnbebauung

Hemsbach. Bei der Ortschaftsratssitzung in Hemsbach, an der auch Bauamtsleiter Matthias Steinmacher teilnahm, wurde unter der Leitung von Ortsvorsteher Christoph Groß zuerst der Wahlausschuss für die Bundestagswahl am 26. September festgelegt und verabschiedet.

Kein Raum für Entwicklung

Die Beratungen und die Stellungnahme zur Fortschreibung des Einheitlichen Regionalplans Rhein-Neckar nahmen dann breiten Raum in der Sitzung ein. Zu Beginn erläuterte Ortsvorsteher Groß die Historie der vergangenen Bemühungen, in Hemsbach die innerörtliche Entwicklung voranzutreiben sowie den Bedarf an Wohnraum für Hemsbacher Bürger zu decken.

Dabei verwies er unter anderem auf Festlegungen und Beschlüsse der vergangenen Jahre, wie den Flächennutzungsplan oder die FFH-Gebiete (Fauna-Flora-Habitat) rund um Hemsbach, die keinen Spielraum mehr für eine weitere Entwicklung zulassen.

Aktuell gebe es in Hemsbach keine freien Bauplätze mehr, was für die weitere Entwicklung Hemsbachs sowie für die Wohnbebauung keinen Spielraum mehr lasse.

Alleine die festgelegten FFH-Gebiete reichten zum Teil bis an die Grundstücksgrenzen der bebauten Grundstücke im Bereich des Ortskernes und liegen eindeutig zu nahe am Ort. Die dadurch entstehende direkte Angrenzung zur Ortsmitte lasse keinen Spielraum mehr für das zu nutzende Flächenpotenzial des Stadtteiles Hemsbach zu.

Komplett vom Grünzug überlagert

In der Fortschreibung des Regionalplans ist Hemsbach komplett mit einem Grünzug überlagert und bietet überhaupt keine Möglichkeit einer Bebauung. In Anbetracht der nächsten 15 Jahre – solange gilt die Fortschreibung des Regionalplans – sei das ein Offenbarungseid für die Entwicklung des kleinen Stadtteils, so Groß.

Im weiteren Verlauf der Beratung ging Bauamtsleiter Matthias Steinmacher auf die grundsätzliche Bereitstellung von Baugebieten beziehungsweise auf das Planungssystem zur Auslegung von Bebauungsflächen ein.

Dabei sei die zu erwartende Gesamtfläche für Osterburken mit seinen Teilorten auf maximal 5,8 Hektar festgelegt. Das wurde bereits durch die Stadt Osterburken auf 9,5 Hektar erweitert.

Weiter stellte er anhand von Übersichtsplänen den Regionalplan vor und ging auf Detailfragen der Ortschaftsverwaltung ein. Ortsvorsteher Christoph Groß zeigte die durch die Ortschaftsverwaltung eingezeichneten Flächen und möglichen Planungsflächen „Am Eber“ sowie „Hohe Steige“ auf.

Nach intensiver Diskussion und Beratung zu den möglichen Flächen und Auslegungen der verschiedenen Gebiete wurde eine Stellungnahme und ein Beschluss durch Groß verlesen und einstimmig verabschiedet.

Diese beinhalten im Wesentlichen, die geplanten Flächen in ihrer ursprünglichen Form in den Regionalplan mit aufzunehmen, um einen Teil der möglichen Siedlungsflächen flexibel gestalten zu können.

Trafostation bekommt neues Dach

Das Thema „Dach für die Trafostation“ begleitet die Ortschaftsverwaltung schon seit längerem. Ortsvorsteher Groß zeigte sich wenig erfreut über die neuerliche Beratung zu diesem Thema.

Der Einwand des Landesamtes für Denkmalpflege, das geplante Dach mit einer 60-Grad-Neigung stehe in Konkurrenz zur Mauritiuskirche, konnte im Gremium nicht nachvollzogen werden.

Der Grund für die Bedachung sei gerade die bessere Integration in das Ortsbild und die bessere Verschmelzung anstelle des klobigen Klotzes der Trafostation, die bereits schon durch kleinere Maßnahmen am Brunnenplatz integriert wurde.

Wie Groß mitteilte, sei kein Treffen mit der Behörde zustande gekommen, um die Situation vor Ort zu begutachten. Das Gremium stimmte dann der Entscheidung zu, die Dachkonstruktion mit einer 40-Grad-Neigung auszuführen.

Unter dem Verschiedenes führte der Ortsvorsteher neben innerörtlichen Fragen auch den Vorschlag eines gemeinsamen Treffens der Ortsgemeinschaft auf. Vorschlag war ein ungezwungenes Treffen mit der Bevölkerung am Familienplatz bei Gegrilltem und kalten Getränken.

Es sei wichtig, wieder zusammenzukommen, und sich bei Gesprächen in gemütlicher Runde in der Gemeinschaft zu treffen, so Groß. Als Termin wurde der 7. August vorgeschlagen.

Entsprechende Bekanntmachungen werden nochmals veröffentlicht.