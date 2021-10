Kein Angebot eingegangen

Osterburken. Da bei der europaweiten Ausschreibung der Elektroarbeiten für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses kein Angebot zugelassen werden konnte, wurden diese Arbeiten beschränkt erneut ausgeschrieben. Submissionstermin hierfür war der am Montag, 18. Oktober. Doch auch zu diesem Termin ging kein Angebot ein. „Insofern müssen wir die zweite Ausschreibung erneut aufheben“, so Bauamtsleiter Matthias Steinmacher. Die weiteren Schritte sollen dann mit dem Planungsbüro besprochen werden. „Wir werden uns insbesondere über die Ausführungszeiten Gedanken machen“, so Bürgermeister Jürgen Galm. „Der Fachplaner war äußerst überrascht. Er war überzeugt, dass wir einige Angebote bekommen“, ergänzte er. Wenn man den Ausführungszeitpunkt ändere, sei zu erwarten, dass die Arbeiten attraktiver werden, sagte der Bürgermeister.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Stadtrat Thomas Zemmel fragte, ob man die Elektroarbeiten nicht als ein Paket, sondern in kleineren „Gewerken“ ausschreiben könne, um schneller Firmen zu finden, die die Arbeiten ausführten. „Das müssen wir jetzt mit dem Fachingenieur durchsprechen – ob wir das Gesamtpaket Elektro noch mal als Ganzes ausschreiben oder ob wir es aufteilen. Diese Überlegungen werden im Hintergrund angestellt“, erklärte Matthias Steinmacher.

Der Gemeinderat beschloss die Aufhebung der zweiten Ausschreibung und beauftragte die Verwaltung damit, das weitere Vorgehen mit dem Ingenieur- und Architektenbüro abzustimmen. Über das Ergebnis soll dem Gremium berichtet werden.