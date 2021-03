Es war – so hoffen die „Borkemer Faschtnachter“ – das erste und letzte Mal, dass die Präsidenten Dominik Holderbach und Marcel Zimmermann des Elferrats der Stadt Osterburken die Narren aus nah und fern via Online-Live-Stream zur Fastnacht einladen mussten. Eigentlich wäre am vergangenen Wochenende der Höhepunkt der Kampagne mit der eigenen Prunksitzung gewesen. Aber aufgrund der Umstände

...