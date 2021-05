Jugendlicher flüchtet vor Polizei

Bofsheim. Ein 17-Jähriger flüchtete am Montagmorgen mit seinem Roller vor der Polizei, teilte diese mit. Die Besatzung eines Streifenwagens entdeckte den jungen Mann und sein Gefährt um kurz vor 3 Uhr auf einem Feldweg bei Bofsheim. Der Jugendliche fuhr mit ausgeschalteten Lichtern in Richtung des Ortseingangs, wo die Beamten ihn einer Kontrolle unterziehen wollten. Der Fahrer hielt zunächst auf der Eberstadter Straße an, fuhr aber los, sobald der Streifenwagen hinter ihm gehalten hatte. Der 17-Jähriger flüchtete auf seinem Roller zunächst über die Eberstadter Straße und die Rinschbachstraße, bevor er auf einen Feldweg abbog. Hier verlor der Jugendliche die Kontrolle über sein Gefährt und stürzte. Der Mann blieb bei dem Unfall unverletzt, musste die Beamten aber in ein Krankenhaus begleiten. Ein Atemalkoholtest hatte bei dem Fahrer einen Wert von fast 1,4 Promille ergeben. Seinen Führerschein musste er abgeben.

AdUnit urban-intext1