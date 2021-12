Jobticket für Beschäftigte eine klimafreundliche Idee

Osterburken. Mit der Umsetzung des Probebetriebes der Frankenbahn haben Neckar-Odenwald-Kreis und Main-Tauber-Kreis viele Veränderungen im schienennachgelagerten Bereich (Sekundärverkehr) vorgenommen und Busverkehre auf die Bahnhalte entlang der Frankenbahnstrecke optimiert.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Auf Initiative von Gewerbebetrieben, des Landkreises, des Zweckverbands Regionaler Industriepark Osterburken sowie der Stadt Osterburken wurde im Frühjahr und Sommer eine neue Busverbindung als Firmenzubringer in die Wege geleitet.

Auf eigenes Fahrzeug verzichten

In der Hoffnung, dass dadurch viele Arbeitsplätze in Osterburken künftig mit dem ÖPNV besser erreicht werden und die Menschen vermehrt auf das eigene Kraftfahrzeug verzichten können, wollen viele ortsansässige Unternehmen diese klimafreundliche Idee mit dem Angebot eines Jobtickets für ihre Beschäftigten unterstützen. „Ich freue mich, dass wir dieses neue Angebot gemeinsam schaffen konnten. Für die Bereitschaft der ortsansässigen Firmen, ihre Beschäftigten bei der Erleichterung des täglichen Arbeitswegs zu unterstützen und so auch einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, bin ich sehr dankbar“, so Bürgermeister und RIO-Zweckverbandsvorsitzender Jürgen Galm.

Auf Frankenbahn abgestimmt

Inzwischen wurde ein Fahrplan konzipiert, der vor allem zu Arbeitsbeginn und -ende sinnvolle und auf die Frankenbahn abgestimmte Bustransferfahrten vorsieht. Die Gesamtkosten von knapp 80 000 Euro jährlich trägt der Landkreis zu 75 Prozent, die verbleibenden Restkosten von rund 20 000 Euro teilen sich die Stadt Osterburken und der Zweckverband RIO je zur Hälfte.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die erste Busfahrt im Rahmen des neuen Fahrplans wird am Montag, 13. Dezember, erfolgen.

Der Firmenzubringer ist im Fahrplan mit den Fahrtnummern 216 bis fortlaufend 244 enthalten (erste Zeile im Fahrplan). Die Daten werden auch in der digitalen Fahrplanauskunft der DB und des VRN angezeigt werden.

Insgesamt sind folgende acht Haltestellen eingerichtet: Osterburken, Bahnhof Osterburken, Rathaus Osterburken, Abzweig Boschstraße, Osterburken Kirchberg Kalkofen, Osterburken RIO West, Osterburken RIO Nord, Osterburken RIO Ost, Osterburken RIO Süd.