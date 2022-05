Jens Schmidt bleibt Kommandant in Schlierstadt

Schlierstadt. Bei der Jahreshauptversammlung der Feuerwehr Schlierstadt freute sich Abteilungskommandant Jens Schmidt, neben Bürgermeister Jürgen Galm und Ortsvorsteher Jürgen Breitinger auch Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr, Stadtkommandant Peter Schmitt und zahlreiche Feuerwehrmitglieder sowie solche der Alterswehr begrüßen zu können.

Übungsbetrieb eingeschränkt

Zügig waren die einzelnen Rechenschaftsberichte von Schriftführer Nico Schreier, Abteilungskommandant Jens Schmidt, Kassier Georg Schmidt und Jugendleiter Kevin Putz sowie Kassenprüfer Arno Sebert abgehandelt. Immer noch war im vergangenen Jahr der Übungsbetrieb stark eingeschränkt, während die Einsatzbereitschaft jedoch zu jederzeit gewährleistet war.

Ehrungen bei der Wehr Nach den Grußworten nahm Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr Ehrungen verdienter Feuerleute der Gesamtwehr Osterburken vor. Für 15 Jahre aktiven Feuerwehrdienst wurden Kevin Putz (Schlierstadt), Robin Schmitt (Hemsbach) und Kevin Volk (Osterburken) mit der bronzenen Ehrennadel ausgezeichnet. Außerdem wurde Johann Wallmann für deren Teilnahme an der Katastrophenschutzübung „Petrus 21“ im vergangenen Jahr gedankt. Unter anhaltendem Applaus überreichte Kirschenlohr den Feuerwehrkameraden Arno Sebert und Karl Hemberger für 40-jährige Feuerwehrtätigkeit die Ehrennadel in Gold. Abschließend ehrte Abteilungskommandant Jens Schmidt seitens der Abteilung Schlierstadt Rudi Heffner (40 Jahre), Walter Gramlich (50 Jahre) und Adolf Sack (50 Jahre). „Solche Ehrungen sollen Wertschätzung und Ansporn zugleich sein“, so die einhellige Meinung der Gratulaten.

Gleich zu Beginn des Jahres 2021 waren die Wehrleute bei einem Großbrand in Schlierstadt gefordert, wobei auch zahlreiche Kräfte der umliegenden Feuerwehren vor Ort waren. In seinen späteren Grußworten lobte Kreisbrandmeister Jörg Kirschenlohr nochmals den reibungslosen Ablauf und das schnelle Handeln bei dem damaligen Einsatz, an dem er sich selbst vor Ort einen Eindruck verschaffte: „Dieser Einsatz hat gezeigt, dass kleine Abteilungswehren durch entschiedenes Handeln Schlimmeres verhindern können und damit für den Schutz der Bevölkerung bedeutend sind“, so der Kreisbrandmeister.

Im weiteren Verlauf des Jahres 2021 wurde die Feuerwehr Schlierstadt außerdem zu einem Verkehrsunfall alarmiert, wobei für einen Beteiligten jede Hilfe zu spät kam. Im Jahr 2021 wurde die Feuerwehr Schlierstadt insgesamt zu 14 Einsätzen gerufen. Davon waren sieben Technische Hilfeleistungen, vier Kleineinsätze, zwei Brandeinsätze sowie ein sonstiger Einsatz.

Aktuell könne die Feuerwehr Schlierstadt auf 24 aktive Kameraden, davon fünf als Tagesstärke, zurückgreifen. Sieben Kameraden zählen zur Alterswehr. Immer noch erfolgreich, wenngleich auch aufgrund von Corona etwas zurückgegangen, war die Beteiligung beim Angebot der Kids- und Jugendfeuerwehr. Jugendwart Kevin Putz drückte die Hoffnung aus, dass – wenn man wieder regelmäßig und ohne Coronaeinschränkung üben könne – sicherlich auch wieder mehr Kinder zur Übung kommen werden. Erfreulich sei, dass im vergangenen Jahr zwölf Kinder von der Kids-Feuerwehr in die Jugendfeuerwehr wechseln konnten.

Ortsvorsteher Jürgen Breitinger nahm nach den Rechenschaftsberichten die Entlastung des Vorstandes vor und dankte für die gute Arbeit der Feuerwehr. Er wünschte der Feuerwehr einsatzfreie Zeiten und unbeschadete Heimkehr im Ernstfall. Daraufhin leitete Bürgermeister Jürgen Galm die Kommandantenwahl und die des Stellvertreters. Mit jeweils klarem Ergebnis wurden Jens Schmidt als Kommandant und Martin Ehrling als sein Stellvertreter im Amt bestätigt. Bürgermeister Jürgen Galm dankte für deren zuverlässigen Einsatz bereits in den vergangenen fünf Jahren und freut sich weiterhin auf eine bewährte Zusammenarbeit.

„Mit dem Neubau des Feuerwehrhauses in Osterburken stärken wir langfristig alle Abteilungen, wenngleich wir mit Investitionen in den Stadtteilen weiter auf dezentrale und damit schlagkräftige Feuerwehren vor Ort setzen. Dazu zählt auch der Neubau einer Fahrzeughalle für den Schlierstadter Mannschaftswagen“, so der Bürgermeister. Weitere Grüße überbrachte Stadtkommandant Peter Schmitt. Auf die Schlierstadter Feuerwehr sei stets Verlass und im Schadensfall eine kompetente Mannschaft vor Ort.

