Jazz-Matinee am Ganztagsgymnasium in Osterburken

Osterburken. Zahlreiche Besucher erlebten in der Aula des Ganztagsgymnasiums in Osterburken (GTO) die erstmals stattfindende zweistündige Jazz-Matinee mit.

Der Organisator und Leiter der Bigband, Patrick Penndorf, begrüßte dazu die Landeslehrerbigband Baden-Württemberg, „straight ahead“, unter der Leitung von Stefan Zehnt.

Schulleiterin Regina Krudewig-Bartel stimmte mit einem knappen „Let’s Jazz!“ sowohl die Bands als auch die Zuhörer auf das Konzert ein. Bereits mit „Fame“, arrangiert von Jerry Nowak, mit Solos von Toby Weißenberger an der Gitarre, Pia Mütsch am Altsaxophon und Marc Rüdinger an der Posaune setzte die GTO-Bigband ihr erstes Ausrufezeichen. Es folgte „Oye como va“, arrangiert von Paul Lavender, mit den Solisten Toby Weißenberger, Marc Rüdinger und Ariana Müller (letztere am Altsaxophon). Mit „Enter Sandman“ von Metallica und „That’s all“, einem alten Swingklassiker mit einem tollen Supersax-Solo der Saxophonsection als Highlight, gab es zwei Neuheiten im Repertoire.

Besonders erfreut zeigte sich Regina Krudewig-Bartel über das Mitwirken einiger Ehemaligen der GTO- Bigband, was die langjährige Verbundenheit zeigt.

„Straight ahead“ ging es dann mit Jazz-Beiträgen aus Europa, Südamerika und vor allem den USA voran. Geboten wurde ein ganzes Potpourri. Die Auswahl der Stücke gab einen Einblick in das Potenzial der Landeslehrerbigband. Die von Tobias Becker arrangierten Stücke „Back in Saddle“, „Drip Drop“, „The Girl from Ipanema“ und „L-o-v-e“ standen ebenso auf dem Programm wie „Witchcraft“, „Moanin“, Paul McCartneys „Blackbird“ oder „I Remember Clifford“. Klaus-Dieter Mayer aus Lorch glänzte nicht nur durch exzellenten Gesang, sondern stimmte in kurzen Vorträgen das Publikum gekonnt auf die nächsten Beiträge ein und gab Hintergrundinformationen zu der Band und ihrem landesweiten Engagement.

Der Standort Osterburken sei für den Schuljazz in Baden-Württemberg von herausragender Bedeutung, so Klaus-Dieter Mayer. Es gebe nur drei Schülerjazzfestivals landesweit, daher habe im Norden des Landes Osterburken ein Alleinstellungsmerkmal. Patrick Penndorf sei erfolgreich in die großen Fußstapfen des vormaligen Leiters der GTO-Bigband, Gernot Ludwig, getreten, lobte Mayer seine Osterburkener Kollegen. Die 18-köpfige Lehrerbigband besteht seit 2002. Sie wurde vom damaligen Jazz-Beauftragten des Landes, Tilman Jäger, zusammen mit dem Sänger Klaus-Dieter Meyer ins Leben gerufen. Die meisten Lehrer leiten selbst Bigbands oder Jazzcombos beziehungsweise spielen in Jazzensembles mit. Dabei kann die Band auf knackige Bläsersätze, fetzige Rhythmen und professionelle Soli zurückgreifen. Die Zusammenarbeit mit namhaften Musikern als Bandleader sorgt für eine Steigerung ihres hohen Niveaus.

Zum großen Finale boten beide Bigbands Chick Coreas Klassiker „Spain“. Das Publikum würdigte mit langanhaltendem Beifall das Konzert – eine unvergleichliche Mittagsmatinee, die lange im Gedächtnis bleiben wird.