Jahrgang 1947/48 traf sich in der Römerstadt

Osterburken. Die ehemaligen Schüler der Jahre 1947/48 trafen sich am Wochenende in der Römerstadt. Los ging das Programm mit einem historischen Stadtrundgang. Dabei schwelgten viele bereits in Erinnerungen, denn seit der Schulzeit hat sich dort doch einiges verändert. Danach ging es in die Baulandhalle, wo die ehemaligen Klassenkameraden bis in die Nacht hinein über die „alten“ und die neue Zeiten diskutierten. Dabei wurden die 22 Teilnehmer auch mit einem Film über die 600-Jahr-Feier aus dem Jahre 1956 überrascht. Mit einem Dank an das Organisationsteam klang ein schöner Tag aus. Den verstorbenen Mitschülern wurde ein Blumengruß auf das Grab gelegt. Ein Besuch der Eberstadter Tropfsteinhöhle am Sonntag beendete das Jahrgangstreffen mit dem Wunsch, sich bald wieder zu sehen. Bild: Helmut Frodl

