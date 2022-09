Investitionen bedürfen weiterer Kreditaufnahmen

Die Feststellung des Ergebnisses der Jahresrechnungen für 2020 und 2021, die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2022 und ein Bericht über künftige Planungen im Gewerbegebiet RIO und des Skulpturenradweges standen im Mittelpunkt der Verbandsversammlung des Zweckverbandes RIO, die im Dorfgemeinschaftshaus Hirschlanden stattfand. „In diesem Jahr sind wir außer der Reihe, denn so spät im Jahr wurde noch kein Haushalt beschlossen“, sagte Galm.

Robert Herbinger-Moser stellte die Zahlen vor: Die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen betrugen zum Jahresende 2020 je 204 488,01 Euro. Der Kassenbe-stand zum Anfang des Jahres betrug 1 263 293,44 Euro und erhöhte sich zum Jahresende um 387 435,83 Euro auf insgesamt 1 641 729,27 Euro. Im investiven Bereich wurden insgesamt 87 765,96 Euro verwandt. Auf der Aktivseite der Bilanz werden bei immateriellen Vermögensgegenständen 458 791,00 Euro an Sachvermögen 2 536 179,00 Euro und an Finanzvermögen 1 265 634,00 Euro ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das um die Tilgungsumlage erhöhte Eigenkapital in Höhe von 2 081 182,00 Euro sowie die bilanzierten Sonderposten mit 1 071 258,00 Euro. An Verbindlichkeiten waren unter Berücksichtigung der Verbuchung des außerordentlichen Ergebnisses insgesamt 1 108 166,00 ausgewiesen. Die Bilanz ist auf der Aktiv - und Passivseite mit jeweils 4 415 472,59 Euro ausgeglichen. Der Feststellungsbeschluss erfolgte einstimmig.

Im Rechenschaftsbericht für das Rechnungsjahr 2021 sagte Herbinger-Moser dass die Summe der ordentlichen Erträge und Aufwendungen zum Jahresende je 212 636,06 Euro betrugen. Der Kassenbestand zum Jahresanfang betrug 1 641 729,72 Euro und erhöhte sich zum Jahresende 2021 um 66 305,25 Euro auf insgesamt 1 708 034,52 Euro. Auf der Aktivseite der Bilanz werden bei immateriellen Vermögensgegenständen 434 591,31 Euro, an Sachvermögen 2 233 089,41 Euro und an Finanzvermögen 1 708 618,19 Euro ausgewiesen. Auf der Passivseite steht das um die Tilgungsrate erhöhte Eigenkapital in Höhe von 2 122 202,15 Euro gegenüber. Sonderposten bilanzierten mit 1 023 832,08 Euro. An Verbindlichkeiten waren unter Berücksichtigung der Verbuchung des außerordentlichen Ergebnisses insgesamt 1 230 264,68 Euro ausgewiesen. Die Bilanz ist auf der Aktiv - und Passivseite mit jeweils 4 376 298,91 Euro ausgeglichen. Auch diesem Rechnungsergebnis stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Auch das dritte Zahlenwerk der Haushaltsplan für 2022 mit Haushaltssatzung erläuterte Verbandsrechner Herbinger-Moser. Der Ergebnishaushalt schließt mit den ordentlichen Erträgen und den Aufwendungen mit dem Betrag von 466 590 Euro ab. Die zu erwartenden Ausgaben im Ergebnishaushalt sind: Für die Unterhaltung und Instandsetzung des Skulpturenradweges werden in 2022 separat Kosten in Höhe von 20 000 Euro in Ansatz gebracht und für die Bewerbung des Gewerbegebietes weitere 8000 Euro. Für den Bebauungsplan RIO III und somit der Weiterentwicklung des RIO werden 200 000 Euro für die Inanspruchnahme von Dienstleistungen und für die restliche Bebauungsplanänderung sind 45 000 Euro vorgesehen. Ebenso ist im Ergebnishaushalt der zu erwirtschaftende Betrag für die Abschreibungen mit insgesamt 72 540,00 Euro abzubilden, sagte Verbandsrechner Herbinger-Moser. Der von den Mitgliedsgemeinden aufzubringende und nicht gedeckte Aufwand für das Wirt-schaftsjahr 2022 beträgt 422 310,00 Euro. Auch künftig, so Robert Herbinger-Moser, sind Investitionen des Verbandes durch Kreditaufnahmen zu finanzieren, sofern keine anderen liquiden Mittel vorhanden sind. Intensiv werden in diesem Jahr 2022 55 000 Euro für Tiefbaumaßnahmen sowie 17 500 Euro für sonstige Baumaßnahmen in Ansatz gebracht. An Grundstücksankäufen sind 1 000 000 Euro eingeplant. Für Grundstücksverkäufe ist ein Betrag von 100 000 Euro vorgesehen. Der Haushaltsplan und die dazugehörende Haushaltssatzung wurden einstimmig genehmigt, wie auch der Finanzplan für die Jahre 2023 bis 2027.

Den nächsten Punkt, die neue Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit stellte Julian Schneider vor, der sagte, dass diese zuletzt im Jahre 1995 geändert wurde. Nach nunmehr 27 Jahren erscheint es angebracht, diese bisherigen Durchschnittssätze der Ver-bandsmitglieder sowie den Vorsitzenden und seiner Stellvertreter anzuheben. Die Neuregelung wurde einstimmig beschlossen. Die neue Satzung tritt zum 1. Oktober 2022 in Kraft.

Dem „Kurzbericht“ über die künftigen Planungen im Regionalen Industriepark von Marlies Ebel-Walz war zu entnehmen, dass sich auch während der „Corona-Zeit“ doch etwas im RIO getan habe und neue Bauprojekte entstanden sind, sie erwähnte hier das zwischenzeitlich fertiggestellte Postverteilerzentrum von DHL, den Bau eines neuen Bürogebäudes der Firma das Bürogebäude der Firma Leinweber, Medien und Gebäudesteuerung. Das neue Verwaltungs– und Lagergebäude der Firma ATQ International steht vor der Fertigstellung. Besonders erfreulich ist die Ansiedlung der Firma Reisser Schraubentechnik, wo vor wenigen Wochen der Spatenstich stattfand. Die Würth-Tochter Reisser baut mit einem Kostenaufwand von 45 Millionen Euro ein neues hochmodernes Logistikzentrum. Dies ist die höchste Investition, die je eine Firma im RIO tätigte. Mit der Fertigstellung wird im kommenden Jahr gerechnet. Wie Jürgen Galm ergänzte, ist derzeit im RIO nur noch ein Baugrundstück frei.

Weitere Investitionen sind im Skulpturenradweg geplant. Inzwischen wurden an sechs Standorten sogenannte Radservicestationen aufgestellt, die durch das Leader-Programm gefördert wurde. In „kleinen Schritten“ soll es weitergehen, sagte Ebel-Walz die darauf hinwies, dass entlang des Radweges „Waldsofas“ aufgestellt werden sollen, um diesen noch attraktiver zu machen. Wie Bürgermeister Galm informierte, besteht der Regionale Industrie Park 2024 dann 40 Jahre, was mit einem Fest gefeiert werden soll.

Galm über die künftigen Planungen zur geplanten und derzeit laufenden Erweiterung des „RIO III“: Mit den Grundstückseigentümern wurden bereits erfolgreiche Verkaufsgespräche geführt. Jetzt gilt es, das Bebauungsplanverfahren weiter voranzutreiben. Bedauerlich ist, dass der „Buszubringer“ vom Bahnhof zu den Firmen im RIO keine große Nachfrage findet. Die Kosten hierfür belaufen sich auf rund 80 000 Euro. Galm bedauerte zudem, dass dieses neue Angebot von den Beschäftigten wenig genutzt wird. Weiterhin informierte er, dass seit 1. September ein neuer Vollzugsbeamter im Einsatz sei.