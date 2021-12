Konzert in der St. Kiliankirche - „The Gregorian Voices“ gastieren am Freitag, 14. Januar, in Osterburken / Karten im Vorverkauf In Osterburken: Gregorianische Choräle mit Pop belebt

„The Gregorian Voices“ gastieren am Freitag, 14. Januar, findet um 19.30 Uhr in der St. Kiliankirche Osterburken. Im Rahmen ihrer Tournee präsentieren sie ein außergewöhnliches Konzert mit dem Titel „Gregorianik meets Pop“.