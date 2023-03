In der Natur „das Ganze sehen“

Osterburken. Sie sind gelb, orange, rot, grün, blau, lila und schwarz. Wer angesichts des bevorstehenden Osterfests an Ostereier denkt, ist auf dem Holzweg. Denn sie gleichen sich nicht wie ein Ei dem andern, es gibt sie in oval, rund, herzförmig, unförmig, klein, mittel oder groß. Es geht um Tomaten, die gesunde Frucht, die von Südamerika ausgehend alle Kontinente eroberte.

Passend zu Beginn der Gartensaison gelang es dem „Obst- und Gartenbauverein – Natur und Umwelt – Osterburken“ unter seinem Vorsitzenden Alfred Bloos den Experten Rudi Beihofer zum Thema „Tomatenanbau ohne gießen“ in der Baulandhalle zu gewinnen.

Die meisten dächten, Tomaten seien rund und rot. Hingegen gebe es weltweit geschätzt knapp 200 000 Sorten, wovon nur circa 30 Prozent rot seien. Dem gegenüber stünden die „Industrietomaten“, die zu 95 Prozent rot und rund seien und überwiegend aus China, Mexiko und den USA kämen. Die hierzulande erzeugten Früchte stammten fast ausschließlich aus Gewächshäusern.

Leidenschaft entwickelt

Während eines berufsbedingten Aufenthalts in Südostasien habe er seine Leidenschaft für diese besonderen Früchte entwickelt, habe sich damals gar vom „Saulus zum Paulus“ gewandelt, denn zuvor mochte er, so unglaublich es klingt, keine Tomaten. Er habe dort welche gegessen und die entsprachen in keiner Weise seinem gängigen Tomatenbild. Sie seien weder rund noch rot gewesen, haben außergewöhnlich gut gemundet. So gut, dass er sich auf’s Tomatenterrain begab, sich mit Sorten, Anbaumethoden und dergleichen befasste.

Der Hobbygärtner müsse weg von seinen Erwartungen, dass die Pflanze tue, was er wolle. Vielmehr müsse er nach deren Bedürfnissen schauen und könne getrost davon ausgehen, dass die Pflanze sich in allen Situationen am besten helfe. Überdies müsse man in der Natur stets „das Ganze sehen“ und dürfe nicht vom Menschenverstand her denken.

Zurück in der Heimat setzte der inzwischen geläuterte Tomatenliebhaber seine Kenntnisse in die Praxis um und legte auf einem ehemaligen Steinbruch, ohne gute Erde und tiefgründigem Boden, Beete an. Nach einer Zeit des Ausprobierens wachsen seine Pflanzen, zu denen auch Paprika, Chili, Kohl oder Wurzelgemüse gehören auf Heubeeten. Weit über 1000 Tomatenpflanzen bringe er aus. Hatte er früher knapp 400 Sorten, setze er bei den „nur“ rund 300 Sorten auf die geschmacklich interessantesten und gesundheitlich wertvollsten. Entschieden spricht er sich gegen die weit verbreiteten F1-Hybride aus, da diese zur Saatgutgewinnung ungeeignet seien und man stets neue nachkaufen müsse. „Das ist so gewollt.“

In langen Reihen baue er aus vier Schichten Heu erhöhte Beetreihen und gebe zwischen die einzelnen Heuschichten Mineralien. „Man kann auch Urgesteinsmehl nehmen, da ist alles drin“, empfiehlt der „Tomatenpapst“. Sämtliche 40 Reihen setze er in veränderten Mineralienzugaben wie Sandarten, Holzasche, Kräutern, Kaffeesatz und dergleichen zusammen, um so den unterschiedlichen Bedürfnissen der Tomatenvielfalt zu entsprechen.

Gesetzt werde die zuvor selbst gezogene, zweimal pikierte und abgehärtete – weil ab und an ins Freie verbrachte – Pflanze direkt, schräg in ein großes Pflanzloch im Heu. Das schräge Einsetzen fördere die Wurzelbildung. Dann gieße er den Setzling dieses eine Mal gut an. Weiteres Gießen erfolge nicht mehr, verriet er den staunend dreinblickenden knapp 300 Zuhörern. Allerdings sei sein Heubeet mit Wasser vollgesogen gleich einem Schwamm.

Während die Schnee- und Regenmengen über Herbst und Winter in den Vorjahren zufriedenstellend ausfielen, habe die Niederschlagsmenge heuer nicht ausgereicht, so dass er seine Beete aktuell wässere, um sie für die Auspflanzung vorzubereiten.

Beihofer betont die Bedeutung des „Bodenlebens in seiner ganzen Vielfalt“, denn die Pflanze könne nur das aufnehmen, was die Bodenorganismen verfügbar machten, und brach eine Lanze für die Zugabe von gemischtem Rasenschnitt, Brennnesseln, Salbei und allerlei Kräutern. Schön vielfältig und naturbelassen, keine Blumenreste industrieller Herkunft, denn die seien meist chemisch behandelt. „Wer Jungpflanzen von klein auf wässert und gießt, wird nie schöne Pflanzen bekommen“, geht er ein umstrittenes Thema an. „Ich werde nicht mehr gießen“, gibt er klar die Marschrichtung vor, denn das „hochsensible“ Gewächs spüre, wenn es regne und sei dann bereit Wasser aufzunehmen. Zu schnelles Eingreifen störe. Darüber hinaus absorbierten seine Heu-Schwamm-Beete bei Starkregen bis zu 200 Litern Wasser auf den Quadratmeter, so dass die Speicher voll seien, die Wassermenge nicht ablaufe, sondern vor Ort den Pflanzen lange zur Verfügung stehe.

Reize wie Wind, Trockenheit, starker Regen, ein herabfallender Zweig, der Blätter oder Frucht beschädige, rege die Pflanze an sich mit eigenen Stoffen abzuhärten. Dies sowie auch die Mineralien wirkten sich positiv auf Geschmack und gesunde Inhaltsstoffe aus. „Ich habe exzellente Früchte“, bekundet er und angesichts der Bilder nimmt man ihm dies auch ab.

Wurzelmasse wichtig

Nicht unterschätzen dürfe man die Wichtigkeit der Wurzelmasse. Seine Pflanzen bildeten mitunter bis zu drei Metern weit verzweigte Langwurzeln aus, die ausreichend Nährstoffe aufnehmen, was sich auch vorteilhaft auf den Geschmack auswirke. Geiztriebe entferne er nicht oder nur sehr sparsam und nehme vorzugsweise deren Früchte zur Saatgutgewinnung. Mit dem Appell: „Hören Sie auf die Natur“, ermutigte der passionierte Tomatenliebhaber Geiztriebe zu belassen, die Tomate bilde sie nicht aus, um den Gärtner zu ärgern. Vielmehr wolle sie an diesen Trieben ihr Erbgut weitergeben. Man erkenne, welche wichtig für die Pflanze seien und welche man entfernen dürfe. Seinem staunenden Publikum gab er zu bedenken, dass 90 Prozent aller Tomaten ohne Stab, Schnur oder ausgeizen wüchsen.

Die zahlreichen Fragen bewiesen, dass der Verein ein Thema bot, das die Gartenfreunde interessierte und mit den Wünschen auf ein erfolgreiches Tomatenjahr mit vielfältiger, geschmackvoller, bunter Ernte schloss die gelungene Veranstaltung. En