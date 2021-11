Impfaktion mit Nummernvergabe

Osterburken. Eine Impfaktion findet am Sonntag, 21. November, von 9.30 Uhr bis 16 Uhr in der Baulandhalle Osterburken statt. Aufgrund der hohen Nachfrage können voraussichtlich nicht alle Impfwilligen geimpft werden. Daher erhalten die ersten 100 Personen eine Nummer, die ihnen eine Impfung an diesem Tag garantiert. Diese Personen erhalten dann in der Reihenfolge der vergebenen Nummern eine Impfung gegen Covid 19. Es ist mit Wartezeiten zu rechnen. Wer keine Nummer mehr erhält, kann an dem Tag nicht geimpft werden. Eine Auffrischungsimpfung kann frühestens sechs Monate nach der letzten Impfung durchgeführt wird. Das wird kontrolliert. Das Mobile Impfteam der SLK-Kliniken Heilbronn verwendet die Impfstoffen Johnson & Johnson, BioNTech sowie Moderna.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1