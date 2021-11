Fränkische Nachrichten Plus-Artikel In der Baulandhalle in Osterburken - Nachfrage nach der „Spritze“ war groß / Mobiles Impfteam hatte ursprüngliche Kapazität verdoppelt Impfaktion in Osterburken war ein „voller Erfolg”

Das Interesse der Bevölkerung war groß: Zahlreiche Bürger nutzten am Sonntag das Angebot und ließen sich in der Baulandhalle in Osterburken gegen Corona impfen. © Helmut Frodl