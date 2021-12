Hoher Sachschaden bei Kollision

Osterburken. 55 000 Euro Sachschaden sind am Freitagabend bei einem Verkehrsunfall in Osterburken entstanden. Die 20-jähriger Fahrerin eines Ford Transit fuhr laut Polizeiangaben gegen 17.15 Uhr auf der Landesstraße 515 von Osterburken in Richtung der Bundesstraße 292. Sie wollte nach links in den Industriepark abbiegen und übersah vermutlich den entgegenkommenden Mercedes.

Totalschaden entstanden

Daher kam es im Einmündungsbereich zur Kollision der beiden Fahrzeuge wodurch diese jeweils um 180 Grad um ihre Achse gedreht wurden. Die Insassen blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden.