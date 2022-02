Hoffen auf ein „normales“ Festjahr

Osterburken. „Man weiß gar nicht, was weiter kommen wird“, sagte Bürgermeister Jürgen Galm in der Sitzung des Gemeinderates in der Baulandhalle zum Punkt Veranstaltungen. Man wolle aber in der heutigen Sitzung die Rechtsgrundlage für drei städtische Veranstaltungen schaffen, die man in diesem Jahr veranstalten möchte. Galm hoffe, dass dieses Jahr ein „normales“ Festjahr wird.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Nach dem Gesetz über die Ladenöffnung in Baden-Württemberg sind die Verkaufssonntage durch Satzung festzulegen, sagte Galm bei der Erläuterung.

Es seien generell drei Verkaufssonntage möglich, jedoch nicht an Adventssonntagen sowie den Oster - und Pfingstsonntagen. Sofern die Corona-Pandemie dies in diesem Jahr zulasse, sollte durch die Verabschiedung einer entsprechenden Satzung der rechtliche Rahmen geschaffen werden, damit Verkaufssonntage anlässlich des Brückenfestes, des Kilianimarktes sowie des Borkemer Herbstes stattfinden können.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Der von der Verwaltung erarbeitete Satzungsentwurf über die Öffnung der Verkaufsstellen wurden in der vorgestellten Fassung einstimmig genehmigt.

Nach dem Tagesbetreuungsausbaugesetz ist jährlich eine Bedarfsplanung durchzuführen, die zum Stichtag 31. Dezember 2021 erfolgte. Das umfassende Zahlenwerk erläuterte Hauptamtsleiter Julian Schneider, das man, wie er sagte, alljährlich dem Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises vorlegen müsse. Aus den erhobenen Zahlen über die Angebote an Kindergartenplätzen, der Kleinkindbetreuung und der Schulkinder resultieren die vorgesehenen Planungen für 2022 wo für die Kindergartenkinder die Schaffung weiterer U 3 Plätze geplant ist.

Eine weitere mittelfristige Planung in den Folgejahren ist der Neubau eines Kindergartens. Die vorgetragenen Zahlen nahm der Gemeinderat zur Kenntnis. F

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3