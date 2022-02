Einen Probestau führte der Zweckverband Hochwasserschutz, Einzugsbereich Seckach/Kirnau, am Hochwasserrückhaltebecken (HRB) 66 in Bofsheim durch. Abstau war am Donnerstag.

Bofsheim. Nach mehreren vergeblichen Anläufen war der Probestau jetzt möglich, da durch die Regenfälle der letzten Tage eine stabile Abflusssituation vorhanden war.

Wie der Seckacher Bürgermeister

...