Noch lässt der Sommer auf sich warten, aber immerhin ermöglichen die stetig sinkenden Infektionszahlen allmählich wieder gemeinsame Aktivitäten im Freien. So startet auch der Histotainment Park Adventon bei Osterburken im Neckar-Odenwald-Kreis verspätet, aber mit umso mehr Elan in eine neue Saison. Ab dem 29. Mai ist das Freilichtmuseum wieder an jedem Samstag, Sonn- und Feiertag von 11 bis 18

...