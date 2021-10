Herausforderungen durch Corona gemeistert

Osterburken. Die Präsenz zahlreicher Mitglieder unterstrich bei der Generalversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Osterburken, Abteilung Stadt, das leidenschaftliche Engagement der Truppe trotz momentan schwieriger Bedingungen.

Nach dem Tätigkeitsbericht der Schriftführerin Christiane Heck-Daniel über das abgelaufene Geschäftsjahr folgte der Tätigkeitsbericht des Abteilungskommandanten Thomas Stark. Schwerpunkt im Jahr 2020 war das Sicherstellen der Einsatzbereitschaft zu jeder Zeit in der Pandemie.

Ziel war es, Einsätze, Übungen, Aus- und Fortbildung, darunter für die Jugendfeuerwehrmitglieder, sowie die Fahrzeug- und Gerätewartung sicher durchzuführen. Gemeinsame Aktivitäten wie Maibaumfest, Grillfest, Ausflug und Kerwe-Montag mussten ausfallen. Auch nach schweren Einsätzen war es nicht möglich, sich im Anschluss persönlich auszutauschen, um Dinge besser verarbeiten zu können, so Stark.

88 Einsätze im Jahr 2020

Im Berichtsjahr 2020 wurde die Freiwillige Feuerwehr Osterburken, Abteilung Stadt, bei 88 (2019: 99) Einsätzen tätig. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Abnahme von elf Einsätzen. Zu Buche schlugen: zehn Klein- und Mittelbrände, zwei Großbrände, 34 technische Hilfeleistungen, 28 sonstige Einsätze (Brandsicherheitswachdienst/Verkehrsregelungen/Ehrengeleite) und 14 Täuschungsalarme.

Der Übungsbesuch kann nach Angaben des Abteilungskommandanten als „den Umständen entsprechend gut“ bezeichnet werden. So konnte von Januar bis März normal geübt werden, von Ende März bis Juni fanden Pandemie-bedingt keine Übungen statt. Von Juli bis November wurde in Gruppen mit einer maximalen Anzahl von jeweils zehn Personen mit einer maximalen Dauer von 60 Minuten in Präsenz geübt. Ab November mussten alle Übungen Pandemie-bedingt wieder ausgesetzt werden. Sonderübungen für spezielle Tätigkeiten fanden keine statt. Dies betraf die Atemschutzgeräteträger, Maschinisten und Führungsgruppe.

Viele Aus- und Fortbildungen

Trotz der wenigen Zeit für Übungen fanden viele Aus- und Fortbildungen statt. So konnten auf Landkreis- beziehungsweise Kreisebene zwölf Mitglieder Aus- und Fortbildungslehrgänge und vier Mitglieder Lehrgänge an der Landesfeuerwehrschule besuchen. Ein großer organisatorischer und personeller Aufwand ist auch in Corona-Zeiten für die Unterhaltung, Wartung und Pflege der umfangreichen Ausrüstung nötig. Von den Gerätewarten wurde der gesamte Bereich Atemschutzgeräteüberwachung, Pflege der rund 250 Akkus, sowie der elektrischen und elektronischen Geräte, aber auch der Fahrzeuge, Löschgeräte und Schläuche übernommen, um alle notwendigen TÜV-Prüfungen zu bestehen. Ein großer Dank ging an alle Beteiligten.

In Vertretung des verhinderten Jugendfeuerwehrwartin Jasmin Heck berichtete Florian Heck über die Jugendfeuerwehr. Aktuell hat die Jugendfeuerwehr 18 Mitglieder aus Bofsheim und Osterburken, darunter sind fünf Mädchen. Pandemiebedingt fanden keine Jugendfeuerwehr-Treffen statt. Nach der Pause seien alle Kinder wieder hochmotiviert dabei. Ein Dank ging an die Betreuer Dominik Nultsch, Mario und Nico Seewald, Marius Heck, Marc Ertl, Lucas Heilmann, Florian und Jasmin Heck.

Auch die Schulfeuerwehr musste Pandemie-bedingt in ihrem neunten Jahr seit Gründung leiden. Anfang 2020 bestand die AG aus fünf Mitgliedern, nach den Sommerferien waren es neun. Schwerpunkte in den Übungen waren die Vorbereitung auf die Jugendflamme, feuerwehrtechnische Grundlagen und Erste-Hilfe-Grundlagen zur Durchführung des Schulsanitätsdienstes an der Realschule. Aktuell existiert keine Schulfeuerwehr AG, da das vorübergehende Corona-bedingte AG-Konzept der Realschule für die Freiwillige Feuerwehr nicht passend ist.

Nach dem Kassenbericht und der Bescheinigung einer tadellosen Kassenführung wurde der Vorstand einstimmig entlastet.

In seinem Grußwort lobte Bürgermeister Jürgen Galm die Disziplin und die hohe Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, die sich in den zahlreichen Lehrgängen, Beförderungen und Ehrungen zeige. In diesem Zusammenhang galt sein Dank dem Vorstand. Die Feuerwehr Osterburken sei gut aufgestellt. Erfreut zeigte sich der Bürgermeister über die Präsenz der Jugendfeuerwehr, enttäuscht über die unerfreulich geringe Fachförderung des Feuerwehrgerätehauses in Osterburken, die dem Engagement der Mitglieder nicht gerecht würde.

Für Mitte November sei der Spatenstich für den Neubau des Feuerwehrhauses in der Hagerstraße geplant. Dort würden schon jetzt Wasser- und Kanalanschlussarbeiten getätigt.

Nach den Neuaufnahmen von Felix Schmitt und Maxim Ostapenko in die Feuerwehr wurden Beförderungen vorgenommen: vom Feuerwehranwärter zum Feuerwehrmann: Marc Ertl; vom Feuerwehrmann zum Oberfeuerwehrmann: Andre Essig, Mario Seewald, Nico Seewald Kristof Kolbenschlag; vom Hauptlöschmeister zum Brandmeister: Alexander Essig.

Eine besondere Auszeichnung, die Ernennung zum Ehrenmitglied, wurde Andreas Heck zuteil. Er ist mit einer über 40-jährigen Zugehörigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr immer noch ein Aktivposten. Auf ihn könne man sich immer verlassen, neben dem Einsatz- und Übungsdienst gehören die Arbeitseinsätze und technische Umbauten zum Tätigkeitsfeld von Andreas Heck.

In kurzen Ansprachen würdigten jeweils Thomas Stark und Peter Schmitt das ehrenamtliche Engagement von Andreas Heck.

Gute Disziplin gelobt

In seinem Grußwort lobte Stadtkommandant Peter Schmitt die gute Disziplin und die hohe Einsatzbereitschaft der Freiwilligen Feuerwehr, die Pandemie-bedingt sehr schwer ist. Er übermittelte auch die Grüße von den Abteilungen Bofsheim, Hemsbach und Schlierstadt.

Zum Abschluss gab Abteilungskommandant Thomas Stark noch einen Ausblick auf anstehende Aktivitäten und Übungen und bat darum, diese auch wahrzunehmen.