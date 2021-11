Henn will mit den Bürgern sprechen

Osterburken. „Ich möchte die kommenden Wochen nutzen, um mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch zu kommen und über die Ziele der Stadtentwicklung zu sprechen“, so Benjamin Henn, der für das Amt des Bürgermeisters in Osterburken kandidiert (die FN berichteten). Dies tut er im Rahmen von vier Veranstaltungen, die im überdachten Außenbereich in allen Stadtteilen stattfinden. Dort will er mit den Anwesen sprechen, diskutieren und Fragen beantworten.

Mittwoch, 17. November, 19 Uhr: Treffen auf dem Parkplatz an der Seedammstraße (unter der Brücke) in Osterburken.

Donnerstag, 18. November, 18 Uhr: Treffen am Sportheim des SV Schlierstadt in Schlierstadt.

Dienstag, 23. November, 19 Uhr: Treffen im Stadtgarten an der Ecke Brückenstraße/Blumenstraße in Bofsheim.

Mittwoch, 24. November, 19 Uhr: Treffen am Familienplatz an der St. Mauritiuskirche in Hemsbach.