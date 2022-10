Helga Seitz nun im Ruhestand

Schlierstadt. Bei der jüngsten Sitzung des Schlierstadter Ortschaftsrates wurde nach den Regularien zunächst der Ablauf des Volkstrauertages besprochen. Die Feierlichkeiten sollen am 13. November um 10.30 Uhr an der Leichenhalle auf dem Friedhof stattfinden.

Ortschaftsrat Tobias Münch wollte wissen, wie es mit dem baufälligen Unterstand am Grillplatz weitergeht und machte einen Vorschlag zur Anlage eines Urnengrabfeldes auf dem Friedhof. Diesbezüglich teilte Ortsvorsteher Jürgen Breitinger mit, dass der Unterstand schon längere Zeit gesperrt sei. Eine Nutzung sei nicht mehr möglich, so dass der alte einem neuen weichen müsse. Sowohl der Ersatz des Unterstandes als auch der Vorschlag einer eventuellen Neuanlage eines Urnenfeldes müssten im Rahmen der Haushaltsberatungen besprochen werden. Der Forderung nach Anbringung einer Geschwindigkeitsanzeige am Ortseingang von Osterburken pflichtete der Ortsvorsteher bei. Die bisherige Anzeigetafel werde immer nur kurzfristig an neuralgischen Stellen im Stadtgebiet aufgehängt. Ein Antrag zur Beschaffung einer stationären Geschwindigkeitsanzeige an dieser Stelle sei bereits vor einiger Zeit an die Stadtverwaltung weitergeleitet worden.

Nach Anregungen und Anfragen aus der Mitte des Ortschaftsrates leitete Breitinger zur Verabschiedung von Helga Seitz als Reinemachefrau des Rathauses in Schlierstadt über. Nach mehr als 38 Jahren im Dienst der Stadt wurde diese offiziell verabschiedet. Seit Mai 1984 war Seitz als Reinigungskraft zuerst im alten und dann auch im neuen Rathaus tätig. Zahlreiche weitere Tätigkeiten kamen dazu. Jeder an sie gestellte Auftrag sei stets zur vollsten Zufriedenheit ausgeführt worden.

Breitinger dankte Seitz im Namen der Stadt für die Jahrzehnte lange treue und vorbildliche Zusammenarbeit. Als Anerkennung überreichte er einen Geschenkkorb sowie einen Ehrenteller.