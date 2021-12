Heimbewohner mit Bildern erfreut

Osterburken. „Teilen“ ist das diesjährige Thema zur Weihnachtszeit in der „Regenbogen“-Gruppe des Kindergarten St. Josef. Und so überlegten sich die Kinder, was man alles teilen kann: Spielzeug, Essen, Umarmungen, Komplimente, Liebe und vieles mehr.

Die Gruppe hat sich entschieden, für die Menschen im AWO-Wohn- und Pflegezentrum in Osterburken Lieder zu singen und Bilder zu malen, um dadurch Liebe und Wärme zu teilen. Die „Sonnen“- und die „Wolken“-Gruppe waren von der Idee ebenso begeistert. So wurden für alle Bewohner des Heims Weihnachtsbilder gemalt. Diese waren begeistert. Als Dankeschön bekamen die Kinder Äpfel, Mandarinen und Schokolade geschenkt.