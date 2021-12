Heimatverein löste Versprechen ein

Schlierstadt. Groß war die Freude dieser Tage bei Kindergartenleiterin Tanja Roos, als sie stellvertretend für den Kindergarten St. Joseph Schlierstadt eine Spende vom Heimatverein entgegennehmen durfte. Im vergangenen Jahr hatte dieser beim Christbaumverkauf erstmals damit geworben, pro verkauftem Baum ein Euro an den Kindergarten zu spenden. Dieses Versprechen lösten der Vorsitzende des Heimatvereins, Albin Jelinek, und sein Stellvertreter Roman Mayer sowie Kassier Reiner Münch ein. In einem Kuvert überreichte das Vorstandsteam den gerundeten Betrag von 100 Euro sowie einen kleinen Nikolaus an jedes Kindergartenkind. Beim Christbaumverkauf am 11. Dezember will der Heimatverein erneut eine Spende generieren und diese wieder dem Kindergarten zukommen lassen. „In einem kleinen Ort hält man zusammen und es ist doch schön, wenn gerade die Kinder etwas davon haben“, so die Beteiligten.

Der Heimatverein veranstaltet am Samstag, 11. Dezember, von 12.30 bis 16 Uhr am Dorfhäusle in Schlierstadt (gegenüber vom „Badischen Hof“) einen Christbaumverkauf.