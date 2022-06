Handgranate gefunden

Schlierstadt. Beim Ausräumen eines alten Gebäudes in der Kirchstraße in Schlierstadt wurden am Donnerstagmorgen eine Pistole und eine Handgranate von Beamten des Polizeireviers Buchen sichergestellt. Delaborierer des Landeskriminalamts begutachteten die Handgranate und stuften sie als „unscharf“ ein. Sie wird nun vernichtet. Die Pistole wurde an die zuständige Waffenbehörde übergeben.

Das Gebäude, in dem die Waffen gefunden wurden, ist in Eigentum der Stadt und steht seit längerem leer. Es soll abgerissen werden. Auf dem Gelände sei eine größere Wohnbebauung in Planung, erklärt Ortsvorsteher Jürgen Breitinger auf Nachfrage. nb/pol

