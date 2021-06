Zahlreiche Helfer pflanzten am Samstag 1125 Blumen und Sträucher auf dem Kirchenareal in Bofsheim. Im Rahmen des Projekts „Kirche für alle“ sollte noch der Kirchenaußenbereich verschönert werden.

Bofsheim. Die Freude stand Pfarrer Thomas Schnücker sichtlich ins Gesicht geschrieben, als sich am Wochenende zahlreiche freiwillige Helfer an der Kirche in Bofsheim einfanden, um den dortigen

...