„Hätte man sie nicht, man müsste sie erfinden“

Osterburken. Ein ökumenischer Gottesdienst in der Osterburkener Kirche St. Kilian unter Leitung von Dekan Rüdiger Krauth läutete das Jubiläum anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Psychosozialen Notfallversorgung im Neckar-Odenwald-Kreis (PSNV) ein. Die PSNV fängt Betroffene von Unglücksfällen und deren Angehörige und Einsatzkräfte nach belastenden Einsätzen auf und begleitet sie.

Unermüdliche Einsatzbereitschaft und tatkräftiges Handeln, ohne zu wissen, was passiert ist oder noch passieren wird, nur vertrauend auf die Sinnhaftigkeit des Tuns und die Stützung durch Mitwirkende seien gelebte Nächstenliebe, so Krauth in seiner Predigt.

Die PSNV tue scheinbar wenig, aber doch so viel. Denn das Wohl anderer könne und dürfe der Gesellschaft nicht egal sein. Gerade den jungen oder neuen Mitwirkenden der PSNV wünsche man Mut zum Handeln, stets das richtige Wort zur richtigen Zeit sowie Widerstandskraft gegen Ohnmacht und Sprachlosigkeit.

Pfarrer Christian Ihrig, Christian Richter, Christoph Jüttner und Sigrid Albrecht hatten den Gottesdienst mit Unterstützung des Mesnerehepaars Gerlinde und Martin Gehrig vorbereitet. Ein Dank galt zudem der Pfarrgemeinde St. Kilian. Die Stadt- und Feuerwehrkapelle Osterburken unter Leitung von Patricia Letzgus umrahmte den Gottesdienst musikalisch.

Beim anschließenden Empfang im Marc-Aurel-Saal des Römermuseums begrüßte der Koordinator der katholischen Kirche in der PSNV, Christoph Jüttner, nach der einsatzbedingten Verzögerung die Gäste. Er dankte allen Vertretern der Polizei, der Feuerwehr, des DRK, der Kirchen, des THW, der leitenden Notärzte, der verantwortlichen Politik, des DLRG und des Fördervereins für ihr Kommen. Einen Dank für anhaltende Unterstützung bei Tag und Nacht hob er hervor und widmete ihn anstelle der Mitwirkenden in der PSNV den Familienangehörigen und besonders den Partnern, welcher vom Publikum mit einem kräftigen Applaus beantwortet wurde.

Es folgte unter der Moderation von Sigrid Albrecht ein Podiumsgespräch, an dem Andreas Hollerbach (ehemaliger Kreisfeuerwehrverbandsvorsitzender im NOK), Henning Waschitscheck (Leitender Praxisanleiter DRK Mosbach) und der leitende Notarzt Dr. Harald Genzwürker teilnahmen. Gefragt nach den Gründen für den Dienst in der PSNV, verwiesen alle auf die eigene Betroffenheit von den Folgen von Unglückssituationen und das Engagement von Vordenkern vor über 20 Jahren.

Überall habe es Zeit gebraucht, die PSNV aufzustellen, zumal gerade zu Beginn ein erhebliches finanzielles und personelles Engagement vonnöten gewesen sei. Viele Fragen hinsichtlich der Aus- und Weiterbildung und der Ausrüstung seien zu klären gewesen. Waschitscheck verwies zudem darauf, dass der ländliche Raum strukturschwach gewesen sei und man auf die Mitwirkung vieler Partner angewiesen war.

Hier habe man gemeinsam ziemlich schnell den Entschluss gefasst, alle heutigen Träger mit in ein Boot zu nehmen, um gemeinsam ein Unterstützungsangebot des Psychosozialen Notfallversorgung innerhalb des Neckar-Odenwald-Kreises anzubieten.

Auch aus diesen Gründen sei 2003 die Gründung des Fördervereins eine echte Hilfe und Bereicherung gewesen, so Sigrid Albrecht. Mit dessen Hilfe konnte die Vorbereitung auf die Betreuung von schwer getroffenen Menschen intensiviert und professionalisiert werden.

Andreas Hollerbach unterstrich die Notwendigkeit, den Sinn der Tätigkeit der PSNV zu vermitteln. Am Anfang gab es zu wenige Kräfte für die vielen Einsätze. Die Zahlen haben sich bis heute verdreifacht auf rund 100 pro Jahr. 90 Prozent dieser Einsätze gelte den Angehörigen, etwa zehn Prozent den belastenden Einsatzkräften, aber auch den Ersthelfern selbst. Insgesamt zähle man nach 20 Jahren 1326 Einsätze. Dr. Harald Genzwürker betonte, dass die 24-Stunden-Präsenz der PSNV für die anderen Rettungskräfte immer wohltuend und entlastend wahrgenommen wird.

Sigrid Albrecht verwies noch auf den Zeitbedarf und die Eigenbelastung bei einem Einsatz. Das sei das Pfund, mit dem man in den Einsatz gehe: „Wir haben Zeit“. Mindestens zwei Stunden pro Einsatz seien normal, sechs oder acht Stunden kommen auch vor. Dazu kommen die zu Beginn oft nicht vorhandenen Informationen über die Situation vor Ort. Die Reaktionen von Betroffenen auf die Folgen von Unglücksfällen seien zudem oft unvorhersehbar und unberechenbar.

Alle Beteiligten waren sich einig in ihrem Wunsch, die Strukturen der PSNV langfristig zu sichern und diese durch den Gewinn von Nachwuchs auszubauen. Die erfahrenen Mitglieder sollen die Jüngeren anleiten und begleiten, so Hollerbach.

Bürgermeister Jürgen Galm unterstrich die starke Verwurzelung der PSNV in der Stadt. Er betonte die zahlreichen Verbindungen der städtischen Rettungskräfte zu den Helfern in ihren violetten Jacken. „Dabei wären wir alle froh, wir bräuchten sie nicht, aber umso dankbarer sind wir, dass wir sie haben.“

Der Erste Landesbeamte Dr. Björn-Christian Kleih betonte, dass die PSNV eine wesentliche Säule der psychischen Absicherung der Einsatzkräfte sei, die so anders an Einsätze herangehen können. Die PSNV mit ihren rund 35 ehrenamtlichen Frauen und Männern habe sich eine große Reputation erarbeitet. „Hätte man sie nicht, man müsste sie erfinden.“

Regina Wacker von der Notfallseelsorge der Kirchen Baden-Württemberg zeigte auf, dass die PSNV für die Betroffenen von Unglücksfällen und ihren Angehörigen oft den entscheidenden Unterschied mache, und das rund um die Uhr.

Polizeidirektor Bernhard Mai, der den Polizeipräsidenten Becker vertrat, sagte, dass gerade bei der Betreuung von Menschen nach der Überbringung der Todesnachricht eines Angehörigen die Polizei noch vor 20 Jahren zeitlich, aber auch bezüglich der Ausbildung bei diesem Thema an Grenzen gestoßen sei. Das habe die PSNV geändert.

Der DRK-Kreisgeschäftsführer aus Buchen, Steffen Horvath, ergänzte vor allem die Bedeutung der PSNV in den letzten Monaten bei der Corona-Hotline. Sein Kollege aus Mosbach, Steffen Blaschek, unterstrich die gewaltigen Fortschritte in den letzten 20 Jahren. Aus der Tatsache, dass man im psychosozialen Bereich nicht gut aufgestellt war, habe man damals die richtigen Schlüsse gezogen mit allen beteiligten Systemen gemeinsam die PSNV zu gründen. Diese Besonderheit des Neckar-Odenwald-Kreises sei für ganz Baden-Württemberg einmalig.

Der neugewählte Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands, Michael Genzwürker, betonte auch als Vorsitzender des Fördervereins den großen Weitblick des Landkreises bei der Gründung. Die Einsatzbereitschaft sei auch in Corona-Zeiten immer gegeben gewesen.