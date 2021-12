Gutscheine gewinnen

Osterburken. Der am dritten Advent stattfindende Weihnachtsmarkt in der Römerstadt, welcher allseits beliebt war, musste bedingt, durch die Corona-Pandemie bereits zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden. Die Stadt erscheint durch die schöne weihnachtliche Dekoration in der Friedrichstraße trotzdem in einem besonderen Flair.

Der örtliche Gewerbeverein will zu dieser vorweihnachtlichen Stimmung beitragen und startete wieder seine alljährliche Weihnachtsaktion „Weihnachtliches Osterburken 2021“.

In den Geschäften der Römerstadt liegen rund 7500 Glücksscheine für die Besucher und Einkäufer bereit. Mit etwas Glück gibt es Einkaufsgutscheine im Gesamtwert von über 1000 Euro zu gewinnen.

Jeder Kunde oder Besucher, der seinen Gutschein ausfüllt und bei den Geschäften wieder abgibt, hat die Möglichkeit einen Einkaufsgutschein im Wert von 200 Euro zu gewinnen. Weiterhin gibt es zwei Gutscheine im Wert von 100 Euro, drei Gutscheine über 50 Euro, zwölf Gutscheine von 25 Euro und nochmals 16 Gutscheine im Wert von zehn Euro. Nachdem die erste Auslosung nicht, wie ursprünglich geplant, am Weihnachtsmarkt erfolgen kann, wird sie nunmehr unter Berücksichtigung der aktuellen Coronavorschriften am Mittwoch, 15 . Dezember um 17 Uhr in der Bankstelle der Volksbank Kirnau in Osterburken stattfinden.

Die Gewinne sind bei allen teilnehmenden Firmen der Römerstadt einzulösen. Eine Barauszahlung der Preise ist nicht möglich. Der Gewerbeverein weist darauf hin, dass der Rechtsweg ausgeschlossen ist. Die diesjährige Aktion wird wieder von folgenden Mitgliedsgeschäften des Gewerbevereins unterstützt: Café Köpfle, Friseur und Kosmetik Beikirch, Kastell Apotheke, Metzgerei Hofmann, Optic Linz, Petra’s Struwelliese, Seniorenresidenz Sonneneck, Efe Kebap, Sparkasse Neckartal-Odenwald, Blumen Süssenbach, Stadt Osterburken, Volksbank Kirnau, Zentrum für Krankengymnastik Weber, Fahrschule Paul Wohlfart, Römercafé, SVO-Sportheim Gaststätte/Bistro Return und der Stadtbäckerei Trabold.