GTO-Sechstklässler im „Tigerenten Club“

Osterburken. Die Klasse 6a und 6b des Ganztagsgymnasiums Osterburken (GTO) werden Ende Februar und Mitte März in der ARD und im KiKa beim „Tigerenten Club“ zu sehen sein. Der Ausstrahlungstermin der Klasse 6a ist am Samstag, 25. Februar, um 10.45 Uhr bei KiKa und am Sonntag, 26. Februar, um 5.55 Uhr in der ARD (Folge 1241). Der Ausstrahlungstermin der Klasse 6b ist am Samstag, 11. März, um 10.45 Uhr bei KiKa und am Sonntag, 12. März, um 5.55 Uhr im Ersten (Folge 1243). Die beiden Folgen sind nach der Ausstrahlung auch noch in der ARD-Mediathek zu finden.

Bereits im Juli 2022 fand die Bewerbung um die Teilnahme am „Tigerenten Club“ statt. Zur großen Freude der Kinder wurden beide sechsten Klassen zugelassen.

Bei den Wettbewerben werden verschiedene Fähigkeiten wie Singen, Tanzen, Klettern oder Allgemeinwissen im Vordergrund stehen. Die sogenannten Spielekinder – jeweils drei pro Klasse – ließen dem SWR, Produktionsstätte des „Tigerenten Clubs“, vorab persönliche Informationen zukommen, so dass die Drehbücher für die beiden Folgen entsprechend geschrieben werden konnten.

Aufregung ist gewachsen

Von Schuljahresbeginn im September bis zur Aufzeichnung der „Tigerenten Club“-Folgen Mitte Oktober wuchs die Aufregung von Woche zu Woche – und der Fernsehauftritt war bei beiden Klassen stets präsent. Dies lag auch daran, dass bis zur Aufzeichnung einiges organisiert werden musste: angefangen vom Bus, der die GTO-Klassen von Osterburken nach Baden-Baden zum SWR brachte, über einheitliche T-Shirts und selbst gestaltete Poster für die Aufzeichnung bis hin zu Corona-Schnelltests. Mitte Oktober machten sich beide Klassen auf den Weg zum „Tigerenten Club“. Die Lehrerinnen Denise Kumpf und Magdalena Link begleiteten die 6a, die Klasse 6b fuhr gemeinsam mit ihrem Klassenlehrerteam Annette Hils und Oliver Schroeder nach Baden-Baden.

Die drei Spielekinder gingen mit einer Lehrkraft direkt ins SWR-Studio, um einzelne Spiele zu üben und in den Ablauf der Aufzeichnung eingewiesen zu werden. Die restlichen Schüler mussten sich noch über eine Stunde gedulden, bis auch sie als Publikum ins Studio durften. Als sogenannter „Club Star“ stellten Eren Akgül (6a) und Leona Tillmann (6b) bei dem Wettbewerb „Lipsync“ ihr Showtalent unter Beweis, als sie zu einem zuvor ausgewählten Lied sangen und mit Unterstützung von zwei Mitschülern tanzten.

Bei den Spielen „Froschhüpfen“ und „Klettergarten“ zeigten Samuel Speckardt (6a) beziehungsweise Lasse Tecklenburg (6b) ihre Sprung- und Kletterfertigkeiten – und beim großen Finale, dem „Tigerenten Rodeo“, behaupteten sich Finn Nußpickel (6a) und Jana Mütsch (6b). Unterstützt wurden sie dabei durch den Applaus und die Motivationsrufe des Publikums.

Der Einsatz der zwei Klassen in den beiden Shows wurde vom SWR durch eine Spende an die Kinderhilfsaktion „Herzenssache e.V.“ belohnt:

Die Klasse 6a unterstützte die „Kreativworkshops für Geflüchtete“ und die Klasse 6b das Projekt „Mit Handicap zur Weltmeisterschaft“.